Фото: Олег Яровиков Загрязненные воды Зауралья: на экофоруме в Уфе подняли проблемы сбросов горнорудных предприятий в реки Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На Международном экологическом форуме, который проходит в эти в Уфе, специалисты в очередной раз попытались поднять проблемы загрязнения водных объектов Башкирии сбросами крупнейших горнорудных предприятий региона.

Республика насыщена производствами по добыче цветных металлов, переработке сульфидных руд с целью получения цинка меди и сопутствующих полезных компонентов. Как отметила в своем выступлении директор Управления государственного аналитического контроля (УГАК) Минэкологии РБ Валентина Сафарова, уже на протяжении многих лет на большой территории башкирского Зауралья, где сконцентрированы горные комбинаты, наблюдается неблагоприятная экологическая обстановка, на которую влияет как деятельность предприятий, так и природные условия.

Проблема — родом из СССР, подчеркнула руководитель УГАК, когда в отсутствие природоохранных требований к деятельности предприятий все горнорудные предприятия сбрасывали практически все сточные воды с высоким содержанием сульфатов, ощелачиваемых металлов в реки Зауралья без очистки.

«Иногда соотношение сбросов и самой реки было 1:2 или 1:3. Тяжелые металлы могли оседать близко, а могли уноситься на десятки и на сотни километров от места сброса. Технологиями очистки сточных вод предприятия вплотную начали заниматься лет 30 назад, а очистные сооружения стали строиться не больше 25 лет назад, — сказала Валентина Сафарова. — Источники загрязнения водных объектов горнорудными предприятиями — это шахтные воды, карьерные воды, подотвальная вода отработанных месторождений. В Учалах отвалами предприятий было засыпано озеро, в Сибае все было свалено на реку Карагайлы. Подотвальная вода имеет колоссальную концентрацию тяжелых металлов и сульфатов, и ее нужно очищать. Но предназначенные для этого станции нейтрализации — тоже не так просто. Вода — природная, нестабильная, с компонентами, которые влияют и на процессы очистки. Имеют значение при очистке происходящие природные процессы, например, донные отложения. К примеру, экологи долго не могли понять, откуда в реке Карагайлы высокое содержание сульфидов. Провели исследование и выявили шесть критериев, приводящих к риску образования сероводородных зон — это мелководье, большой слой донных отложений, сульфаты, которые сбрасываются с комбината, и сульфатредуцирующие бактерии, перерабатывающие сульфаты в сульфиды. Раньше считалось, что сульфатредуцирующие бактерии будут очищать воду ГОКов от тяжелых металлов. Но, учитывая природные процессы, представляете, что будет, если эти бактерии попадут в водохранилища, начнется неуправляемый реактор сероводорода? И после очистки могут пойти вторичные процессы. Здесь нужен специальный подход и специальные разработки».

Также в реках Зауралья идут аномалии по марганцу — это содержание зачастую выше шести ПДК, марганец оседает в почве. Наилучшие доступные технологии в области очистки сточных вод могут давать хорошие результаты, но они дорогие, говорит специалист. Обратный осмос и всевозможные мембранные технологии, к сожалению, для горнорудных предприятий не подходят.

«Не надо забывать, что при очистке образуется концентрат, который тоже нужно куда-то девать. Вообще, во всем мире не решена проблема очистка водных объектов от сульфатов. Необходимо находить какие-то варианты, которые бы позволили найти консенсус между экономикой и экологией. Например, план по снижению нагрузки для предприятий на окружающую среду рассчитан максимум на семь лет, а если технологий нет? Я считаю, нужно давать предприятию какой-то коридор, запасное время, но это нужно решать на уровне Росприроднадзора России, законодательства, потому что, оттого что мы будем стоять с дубинками перед предприятиями, они лучше и быстрее не сделают».

Валентина Сафарова предложила УГМК стать объединяющим центром инициатором с точки зрения разработки технологий, которые могли бы применяться практически для всей России, наладить контакты с зарубежными передовыми компаниями — разработчиками технологий, которые могли бы дать ключи к решению проблемы.

«Предприятия Зауралья должны сформировать предложение в Россию по очистке рек, по ликвидации накопленного ущерба. Я считаю, что нужно прикладывать голову, сердце, чтобы республика и в целом страна становилась экологически лучше. Необходимо делать всё сообща, не перекладывая с одной головы на другую, а идти к решению этих проблем».