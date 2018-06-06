В Кигинском районе Башкирии назначен новый прокурор
УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Кигинском районе Башкортостана назначен новый прокурор. Приказом Генерального прокурора России в должность вступил младший советник юстиции Булат Валиев. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.
Булат Валиев родился в деревне Николаевка Благовещенского района. В 2008 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».
С 2009 по 2013 год занимал должность помощника прокурора Калининского района Уфы.
С 2013 года по май 2018-го работал заместителем прокурора Караидельского района.