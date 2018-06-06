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6 июня Среда

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В Башкирии ЕГЭ по русскому языку сдали более 18 тысяч одиннадцатиклассников

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В Башкирии ЕГЭ по русскому языку сдали более 18 тысяч одиннадцатиклассников Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане сегодня, 6 июня, прошел единый государственный экзамен по русскому языку. Его писали более 18 тысяч одиннадцатиклассников.

ЕГЭ по русскому языку — один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Минимальное количество баллов для получения аттестата — 24. Результаты ЕГЭ по русскому языку также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность).

Минимальный проходной порог, ниже которого не могут устанавливать проходной балл высшие учебные заведения, — 36 баллов.

Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 25 июня.

Ход экзаменов в республике контролируют общественные наблюдатели, из них 15 — федеральные, 200 — муниципальные, 43 — региональные и сотрудники Обрнадзора РБ. Во всех экзаменационных пунктах ведется видеонаблюдение и используется технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях, отметили в Минобразования РБ.

  

Теги: ЕГЭ-2018, образование
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