Фото: Олег Яровиков В Башкирии ЕГЭ по русскому языку сдали более 18 тысяч одиннадцатиклассников Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане сегодня, 6 июня, прошел единый государственный экзамен по русскому языку. Его писали более 18 тысяч одиннадцатиклассников.

ЕГЭ по русскому языку — один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Минимальное количество баллов для получения аттестата — 24. Результаты ЕГЭ по русскому языку также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность).

Минимальный проходной порог, ниже которого не могут устанавливать проходной балл высшие учебные заведения, — 36 баллов.

Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 25 июня.

Ход экзаменов в республике контролируют общественные наблюдатели, из них 15 — федеральные, 200 — муниципальные, 43 — региональные и сотрудники Обрнадзора РБ. Во всех экзаменационных пунктах ведется видеонаблюдение и используется технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях, отметили в Минобразования РБ.