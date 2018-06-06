Фото: автор ЕГЭ-2018: в Башкирии зафиксированы первые нарушения Фото: автор

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане во время сдачи единого государственного экзамена зафиксировано три нарушения: два — на математике (профильный уровень) и одно — на истории. Как отметили в Министерстве образования РБ, школьники пренебрегли правилами поведения в ходе государственной итоговой аттестации, за что и были удалены. В ведомстве не уточнили, в каких пунктах проведения экзамена произошли данные инциденты, но причина известна — шпаргалки, которыми пытались воспользоваться участники ЕГЭ.

Проштрафившиеся школьники не имеют права в этом году пересдать экзамен. Но это не значит, что они останутся без аттестата, так как для его получения выпускникам 11-х классов из обязательных предметов достаточно сдать математику (базовый уровень) и русский язык. Предметы для дополнительных экзаменов ученики выбирают те, которые являются профильными при поступлении в вузы.

ЕГЭ по профильной математике прошел 1 июня. В тот же день в социальной сети «ВКонтакте» появился пост, опубликованный создателем платформы «Решу ЕГЭ» Дмитрием Гущиным, о масштабной утечке заданий. Однако в Рособрнадзоре, а также специалисты в субъектах, курирующие этот вопрос, отрицают эту информацию, утверждая, что сбоев и нарушений на экзамене по профильной математике на момент завершения экзаменов не отмечено, и ЕГЭ по этому предмету прошел в штатном режиме.

В Министерстве образования РБ также подтвердили: «утечек готовых вариантов не было».

Корреспондент ИА «Башинформ» анонимно опросил самих участников ЕГЭ.

«Я ничего подобного не получала. Более того, задания были достаточно сложными. Сейчас мечтаю только об одном, чтобы набранные баллы позволили поступить на бюджет», — призналась выпускница одной из уфимских школ.

«Честно говоря, только вечером 1 июня узнал, что в интернете пишут о якобы «сливах» заданий. Однозначно могу сказать, там, где писал я, такого не было. Структура заданий похожа с демонстрационными материалами, которые я решал в течение года, но они совсем не совпали с доставшимся мне вариантом», — поделился еще один одиннадцатиклассник.

«Я был бы очень рад, если бы на ЕГЭ мне достались задания, которые я решал ранее, но этого не случилось. Причем я общался со своими друзьями из других школ, и никто не подтвердил, что была утечка. Всё это — ерунда», — высказал свое мнение школьник из Стерлитамака.

В Министерстве образования РБ еще раз настоятельно призывают участников ЕГЭ к честности. Наличие любых шпаргалок, мобильного телефона и иных техсредств связи — повод удалить с экзамена.

На входе каждого ученика сканирует металлодетектор. С собой — только черная гелевая ручка и паспорт.

За процессом следят общественные наблюдатели и видеокамеры, в каждой аудитории их две, поэтому слепых зон нет. По периметру также установлены глушилки.

Кроме того, в Башкортостане в этом году повсеместно внедрены новые технологии, позволяющие распечатывать бланки и сканировать заполненные бумаги на месте. В пунктах приема экзаменов получают закодированные диски с КИМами. Открыть их ранее просто нереально, так как они защищены.

В четырех ситуационно-информационных центрах по сравнению с прошлым годом увеличилось число компьютеров с 20 до 90. Все они работают и транслируют всё то, что происходит в аудиториях, где проходит ЕГЭ, поэтому незаметно списать невозможно.