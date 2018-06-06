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6 июня Среда

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В Башкирии прекратились поиски девятилетней девочки, ушедшей из больницы

ОБЩЕСТВО

Фото: соцсети

В Башкирии прекратились поиски девятилетней девочки, ушедшей из больницы Фото: соцсети

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Белорецком районе Башкирии 6 июня прекратились поиски пропавшей без вести 9-летней Ангелины А. Девочка нашлась живой и здоровой, сообщил руководитель добровольческого движения по поиску людей в Башкортостане Павел Нестеров.

В пресс-службе МВД по Башкортостану пояснили, что ребенок по приметам был обнаружен при патрулировании улиц сотрудниками полиции. Девочку доставили в отдел полиции, а затем передали родным.

Как сообщалось ранее, она исчезла днем 5 июня. По словам родственников, девочка ушла из детского отделения больницы города Белорецка, после чего ее никто не видел. В поисках были задействованы полицейские, волонтеры, СМИ.

Теги: поиск пропавших
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