Фото: соцсети В Башкирии прекратились поиски девятилетней девочки, ушедшей из больницы Фото: соцсети

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Белорецком районе Башкирии 6 июня прекратились поиски пропавшей без вести 9-летней Ангелины А. Девочка нашлась живой и здоровой, сообщил руководитель добровольческого движения по поиску людей в Башкортостане Павел Нестеров.

В пресс-службе МВД по Башкортостану пояснили, что ребенок по приметам был обнаружен при патрулировании улиц сотрудниками полиции. Девочку доставили в отдел полиции, а затем передали родным.

Как сообщалось ранее, она исчезла днем 5 июня. По словам родственников, девочка ушла из детского отделения больницы города Белорецка, после чего ее никто не видел. В поисках были задействованы полицейские, волонтеры, СМИ.