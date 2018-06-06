Фото: ИА «Башинформ» МЧС: в Башкирии ожидается усиление ветра, грозы и крупный град Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Непогода вернулась в Башкирию. По данным МЧС республики со ссылкой на синоптиков Башгидрометцентра, 6 июня местами по региону ожидается шквалистое усиление ветра до 21-26 м/с, грозы, сильные ливни, крупный град.

«По возможности ограничьте выход из дома и нахождение на улице. Особое внимание необходимо уделить маленьким детям и пожилым людям», — посоветовали спасатели.

Напомним, правила поведения при штормовом предупреждении описаны на официальном сайте ГУ МЧС России по РБ.