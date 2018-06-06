Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: субъективный взгляд на экологию, где самые высокие зарплаты и почему Уфа не принимает ЧМ-2018 Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Минприроды назвали субъективным эко-рейтинг регионов от общественной организации «Зеленый патруль». По официальным данным ведомства, лидером экологического рейтинга регионов России в 2017 году стала Республика Башкортостан.

Это не наш метод. Минприроды России отмечает субъективность эко-рейтинга регионов РФ, опубликованного во вторник общественной организацией «Зеленый патруль». Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

«Зеленый патруль» — общественная организация, занимающаяся составлением эко-рейтингов, разработкой природоохранных программ и мероприятий, пояснили в агентстве. Лидерами эко-рейтинга организации стали Тамбовская область, Алтайский край и Курская область. А в конце списка оказались Московская, Челябинская и Свердловская области.

«Рейтинг "Зеленого патруля" — еще один достаточно субъективный взгляд на ситуацию. Методология непонятна», — прокомментировали эко-рейтинг в Минприроды.

«По официальным данным Минприроды, лидерами экологического рейтинга регионов России в 2017 году стали Республика Башкортостан, Иркутская область и Пермский край», — напомнили в ТАСС.

Вместо льда волейбольная площадка. «Уфа-Арена» в столице Башкирии на три дня превратится в волейбольную площадку. С 8 по 10 июня там пройдет российский этап международных соревнований по волейболу «Лига наций». Сыграют сборные России, Ирана, КНР и Бразилии. Как уточняют «Известия», технические работы по подготовке арены к волейбольным матчам завершились накануне. Вместо льда там появилась волейбольная площадка.

В 2017 году Международная федерация волейбола сообщила о создании нового турнира среди сборных под названием «Лига наций», который должен заменить мужскую Мировую лигу и женский Гран-при. В нем участвуют 16 команд. Победитель определится в «Финале шести», пояснили в издании.

Рекордные урожаи и цены. Журнал «Агроинвестор» подводит итоги сельскохозяйственного сезона 2017/18 и сообщает, что «уходящий сельскохозяйственный сезон ознаменовался рядом рекордов в растениеводстве. Рекордным или близким к тому было и снижение цен на многие агрокультуры. Так, зерно подешевело до уровней трехлетней давности, стоимость сахарной свеклы была сравнима с ее себестоимостью, растеряли маржу даже всегда высокоприбыльные масличные», говорится в публикации.

Директор башкирского совхоза «Алексеевский» Рамзил Низаметдинов рассказал изданию, что «несмотря на снижение цен реализации сельхозпродукции в сезоне-2017/18, совхоз уверенно чувствует себя на рынке. В прошлом году валовой сбор овощей закрытого грунта в хозяйстве составил 15,5 тыс. т, что на 9% больше, чем годом ранее. Благодаря наращиванию производственных площадей и повышению урожайности доходность этого сегмента удалось сохранить на высоком уровне», — сообщил он.

В планах хозяйства модернизировать существующие теплицы и построить новые на 5 га. «Мы рассчитываем на выделение льготных кредитов с увеличенным сроком возврата до 15 лет, а также на возмещение 20% от суммы капитальных затрат, направленных на строительство. Кроме того, надеемся на продолжение субсидирования процентных ставок по инвесткредитам», — выразил надежду Низаметдинов.

«Так как совхоз работает по замкнутому циклу «от поля до прилавка», то всю производимую продукцию мы реализуем только в переработанном виде. Это увеличивает добавленную стоимость и повышает рентабельность бизнеса», — поделился глава сельхозпредприятия.

Памяти Гимаева. В Туймазах завершился второй турнир памяти Сергея Гимаева, информирует «Спорт-Экспресс». Год назад арене в небольшом башкирском городе было присвоено имя замечательного хоккеиста и телевизионного эксперта, ушедшего из жизни в марте 2017 года. В Туймазинском районе Башкирии родился отец Сергея Гимаева, пояснили в издании, незадолго до смерти он приезжал в родные места и в 2016 году выходил на лед городского дворца спорта.

Сообщается, что в этом году в Туймазах высадился звездный десант хоккеистов и журналистов. «Вновь в Башкирию приехал сын Сергея Гимаева – защитник Сергей Гимаев-младший, а также известные российские хоккеисты – Игорь Григоренко, Руслан Нуртдинов, Григорий Шафигулин, Алексей Копейкин и Олег Кваша, последний является воспитанником Сергея Гимаева-старшего. За журналистов по традиции сыграли ветераны хоккея, выступающие в различных СМИ в качестве экспертов, Алексей Бадюков, Андрей Николишин, Артем Батрак, постоянный автор «Спорт-экспресса» Артем Божко и другие представители федеральных СМИ».

Журналисты и хоккеисты приняли участие в закладке Аллеи Чемпионов в городском парке, провели мастер-класс для воспитанников местной школы и сыграли на дружеском турнире с участием трех команд. В итоге победителем турнира стала команда «Российская пресса».

Сразу после окончания турнира юношеская хоккейная команда из Туймазов отправилась в Китай для проведения товарищеских игр. Предполагается, что один из матчей посетит Президент России Владимир Путин в рамках госвизита в КНР, рассказали в спортивном издании.

Где самые высокие зарплаты. Как информирует ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата, «зарплатным» лидером в ПФО по итогам I квартала стал Пермский край, где средняя зарплата составила 33,289 тыс. рублей. При этом в марте «наиболее высокие зарплаты в Поволжье начислены жителям Пермского края — 34,480 тыс. рублей, Татарии — 33,179 тыс. рублей, Нижегородской области — 32,399 тыс. рублей, Самарской области — 32,258 тыс. рублей и Башкирии — 31,655 тыс. рублей». В остальных регионах средняя начисленная зарплата не превысила в марте 26 тыс. рублей. Как отмечается, самые низкие зарплаты в Поволжье получают жители Мордовии — 24,807 тыс. рублей в месяц.

Почему Уфа осталась без чемпионата мира. Власти Башкирии не подали заявку на ЧМ-2018, поскольку считали, что в республике не должно быть футбола. Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов рассказал в интервью «Реальному времени», почему столица Башкирии не принимает игры чемпионата мира по футболу 2018 года. По его словам, власти РБ негативно относились к футболу и не подавали заявки на проведение игр ЧМ-2018 в Уфе.

«Они реально считали, что футбола в Башкирии быть не должно. Прямо вот так: не должно быть. Вот и все», — сказал Газизов. Он отметил, что «приход Хамитова изменил положение футбола в республике. Однако время было уже упущено. В Уфе создана тренировочная база, но она осталась запасной, поскольку находится далеко от мест проведения матчей».

Гендиректор «Уфы» также рассказал о выборе нового главного тренера команды. «Все-таки выбор тренера — очень серьезный вопрос. На данный момент это просто разрыв мозга, связанный с большим мониторингом ряда аспектов… Думаю, вся эта история закончится в конце недели», — сказал Газизов.

В интернет-издании напомнили, что команду из столицы Башкирии покинул Сергей Семак, возглавивший «Зенит». «Уфа» заняла шестое место в чемпионате России и сыграет в Лиге Европы.