Фото: пресс-служба Главы Башкортостана









Рустэм Хамитов провёл совещание по строительству и благоустройству набережной реки Белая Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по строительству инженерных сооружений берегоукрепления и благоустройству набережной реки Белая. В нём приняли участие члены Правительства РБ, представители профильных министерств и ведомств, администрации Уфы, подрядных организаций.

– На прошлой неделе мы посмотрели ход строительства, те элементы набережной, которые смоделировали будущее состояние этого объекта. Получается красиво, эффектно, я бы сказал, во всех смыслах интересно. В целом выполнена большая работа. Собственно говоря, второй этап строительства в этом году можно завершить, – сказал Рустэм Хамитов. – Протяжённость построенной части составит 3,2 км, а всего – 4 км вдоль реки. Ещё почти 1 км (0,92 км) от улицы Пугачёва до улицы Бельской. Это третья очередь. И четвёртая – от памятника Салавату Юлаеву до железнодорожного моста – ещё 800 м. Итого – в целом протяжённость берегоукрепления составит 5 км.

Вместе с тем, по словам Главы республики, есть вопросы по благоустройству и содержанию набережной.

– На сегодняшний день существует большая неудовлетворенность со стороны жителей Уфы в части содержания того, что уже построено. Я посмотрел подборку выдержек из социальных сетей – критика беспощадная, оценка того, что мы сделали, достаточно низкая. Это, конечно, связано с тем, что мы упустили момент, связанный с содержанием. Эти оценки, ещё раз говорю, резкие. Обвиняют в том, что на этой набережной грязь, отсутствие благоустройства, место каких-то непонятных гуляний, – отметил Рустэм Хамитов. – С тем, чтобы снизить градус критики, негативного восприятия, мы с вами в ближайшее время должны очень хорошо поработать. Мы должны получить цивилизованное место отдыха для горожан и гостей республики.

Директор ООО «Институт современного проектирования» Андрей Плакс рассказал об архитектурном решении, дизайне и концепции развития набережной. Он отметил, что проектом предусмотрены как сезонные, так и стационарные элементы на незатопляемых участках. В их числе – павильоны для проведения общественных мероприятий, кафе, пункты проката спортивного инвентаря, беговые и велодорожки. В районе памятника Салавату Юлаеву будет расположен амфитеатр.

Заместитель председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Артём Ковшов сообщил, что благоустройство набережной планируется начать в середине августа после проведения необходимых конкурсных процедур. Стоимость работ составит 524 млн рублей, из которых 508 млн – средства республиканского бюджета, остальное – городские ресурсы, выделяемые на условиях софинансирования. Рустэм Хамитов подчеркнул, что эти работы необходимо ускорять, в том числе заранее провести подготовительный этап.

Глава администрации городского округа город Уфа Ирек Ялалов доложил, что в ближайшее время будет заключен контракт на строительство второй очереди автодороги от бассейна «Юность» в сторону Монумента Дружбы. Говоря о будущем обслуживании гидротехнических сооружений и самой набережной он предложил создать специализированную эксплуатационную организацию. Рустэм Хамитов поддержал эту идею, поручив проработать варианты и изучить опыт других городов в этой сфере.

В ходе совещания обсуждались вопросы строительства канатного подъёмника или фуникулёра в районе Телецентра, обустройства южного склона Уфы, благоустройства прилегающих к набережной территорий, строительства дорожных развязок, а также ремонта старого моста через реку Белая и варианты строительства нового. Глава республики отметил, что тема мостов и сопутствующих дорожных развязок станет предметом отдельного совещания в июле.

– В 2019 году мы должны в полном объёме завершить первый и второй этап набережной, чтобы люди могли радоваться тому, что в Уфе появляется новая замечательная, цивилизованная зона отдыха, которая будет радовать и глаз, и душу, – подчеркнул Рустэм Хамитов.