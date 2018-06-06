Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.98 ↑

EUR 72.51 ↓

6 июня Среда

Уфа   °

Детская телестудия из Башкирии победила во всероссийском конкурсе о судьбе солдат Великой Отечественной войны

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Музей Победы объявил победителей всероссийского конкурса «Объектив Победы». Имена победителей были названы во время церемонии награждения лауреатов фестиваля экранного творчества «Московский кораблик мечты» в Москве.

Возраст участников конкурса — от 11 до 16 лет. Сотни работ прислали детские телестудии и отдельные участники из разных регионов России. Это видеоролики, художественные и документальные фильмы, анимационные работы на тему военных лет. Конкурсанты рассказали о судьбе своих родных в годы Великой Отечественной войны.

Победителями конкурса стали более 70 ребят со всей России, в том числе детская телестудия «Пионер» из города Учалы.

В качестве награды школьники получили поездку на финал форума «Бумеранг» во Всероссийский детский центр «Орленок» в сентябре 2018 года.

Детская телестудия «Пионер» создана в 2012 году при Дворце творчества города Учалы. Выпускает программы для детей и подростков. Программы выходят на канале Учалинской телестудии.

Теги: конкурс, телевидение, Великая Отечественная война
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Полицейские нашли жительницу Мелеуза, пропавшую вместе с ребёнком
Сотрудниками полиции найдены живыми жительница Мелеуза и ее малолетний ребёнок. В настоящее время их осматривают медики. Полицейские устанавливают обсто
Прогноз погоды на 6 июня в Уфе: дождь с грозами и +23 градуса
6 июня в столице Башкирии зарядит дождь. По сообщениям портала «Гисметео Уфа», в среду ожидаются осадки с грозами. Ночью температура воздуха зафиксируетс
Студент Башкирского медуниверситета спас жизнь отцу
Шестикурсник лечебного факультета Башкирского государственного медицинского университета Рустам Кутлугильдин спас жизнь отцу. Мужчина пожаловался сыну
Где найти работу врачам - новые вакансии в Башкирии
Минтруд Башкирии опубликовал новые вакансии для врачей различной квалификации в городах и районах республики. Как сообщили в ведомстве, городской бол
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть