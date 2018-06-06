Детская телестудия из Башкирии победила во всероссийском конкурсе о судьбе солдат Великой Отечественной войны

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Музей Победы объявил победителей всероссийского конкурса «Объектив Победы». Имена победителей были названы во время церемонии награждения лауреатов фестиваля экранного творчества «Московский кораблик мечты» в Москве.

Возраст участников конкурса — от 11 до 16 лет. Сотни работ прислали детские телестудии и отдельные участники из разных регионов России. Это видеоролики, художественные и документальные фильмы, анимационные работы на тему военных лет. Конкурсанты рассказали о судьбе своих родных в годы Великой Отечественной войны.

Победителями конкурса стали более 70 ребят со всей России, в том числе детская телестудия «Пионер» из города Учалы.

В качестве награды школьники получили поездку на финал форума «Бумеранг» во Всероссийский детский центр «Орленок» в сентябре 2018 года.

Детская телестудия «Пионер» создана в 2012 году при Дворце творчества города Учалы. Выпускает программы для детей и подростков. Программы выходят на канале Учалинской телестудии.