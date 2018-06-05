Фото: Галия Набиева В Роспотребнадзоре Башкирии объяснили, как правильно выбирать и мыть клубнику Фото: Галия Набиева

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Специалисты управления Роспотребнадзора по РБ дали рекомендации по выбору качественной клубники. Как отмечается на сайте ведомства, приобретать овощи, фрукты и ягоды, в том числе клубнику, нужно в магазинах или на рынке, где осуществляется контроль за продукцией и где можно посмотреть документы на товар.

Внешне клубника должна быть сухой и без признаков гниения, упругая, гладкая и блестящая, без вмятин и повреждений. Цвет – однородный, насыщенный. Листики «чашечки», обрамляющие ягоду, зеленые без признаков увядания.

Специалисты не рекомендуют приобретать мягкие и влажные ягоды с пятнами на поверхности – это признак начавшегося процесса гниения. Если окраска не однородная и есть зеленоватые пятна, а кончик ягод белый – это признаки неполной зрелости.

У клубники короткий срок хранения, это нежная и быстропортящаяся ягода, поэтому покупать нужно ровно столько, сколько сможете съесть за следующие несколько дней.

Если вы хотите сохранить клубнику на более длительный срок, заморозьте ее в герметичном пакете или емкости для заморозки продуктов.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, очень важно тщательно промыть ягоды перед употреблением. В противном случае можно заразиться кишечными и паразитарными инфекциями.

Мыть ягоды надо непосредственно перед употреблением, если вы не планируете употребить ягоды в день приобретения, уберите их в холодильник без предварительного мытья. Срок хранения мытой клубники значительно сокращается, отмечают специалисты ведомства. Перед мытьем ягод не удаляйте зеленые листья чашечки и стебель. Высыпьте клубнику в большой чистый дуршлаг. Не нужно замачивать ее в воде. Промойте ягоды под струей чистой проточной воды. Подождите минуту пока стечет вода. Аккуратно промокните вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора, добавив в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр), или специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды поместить в емкость с приготовленным раствором на 3-5 минут, затем тщательно ополоснуть под струей проточной воды. Такой способ обработки ягод предотвращает порчу и увеличивает срок их хранения в холодильнике. замачивать ягоды на длительное время не рекомендуется, в результате они теряют вкус и аромат, быстрее портятся.

Клубнику не рекомендуют есть людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенной болезнью, гастритом) в период обострения болезни, так как комплекс органических кислот (щавелевая, салициловая) при контакте со слизистой оболочкой желудка усиливает ее раздражение, что может способствовать обострению гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Если обострения нет, то в небольших количествах (150-200 грамм в день) можно есть клубнику. Клубника может негативно влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса.

Употребление ягод натощак может оказать раздражающее воздействие на желудок, лучше есть их в качестве десерта после основного приема пищи. Однако, если смешать клубнику с йогуртом, сливками или сметаной выраженность отрицательного воздействия снизится.