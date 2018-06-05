Фото: пресс-служба вуза Студент Башкирского медуниверситета спас жизнь отцу Фото: пресс-служба вуза

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Шестикурсник лечебного факультета Башкирского государственного медицинского университета Рустам Кутлугильдин спас жизнь отцу. Мужчина пожаловался сыну на боль за грудиной. Рустам сразу заподозрил инфаркт миокарда, так как загрудинные боли — основной симптом при этом состоянии. Вскоре боль утихла и домашние успокоились. Однако утром симптомы усилились: к загрудинным болям добавилось чувство жара в области сердца и боль в левой руке. Тогда Руслан незамедлительно обратился за помощью к врачам. Кардиобригада, уже зная диагноз, в кратчайшие сроки приехала к Кутлугильдиным и оказала всю необходимую помощь. Сын сопроводил отца до приемного покоя Клиники БГМУ. В этот момент пульс у мужчины перестал прощупываться. Но Рустам не растерялся, он применил все знания, полученные в университете. Сердечно-легочная реанимация, выученная до автоматизма в симуляционном центре университетской клиники, спасла его отцу жизнь.

«Рустам отработал грамотно. Он предпринял ряд необходимых действий, благодаря которым удалось спасти жизнь. Обратился к помощи врачей, когда приступы не проходили более 15 минут. Не было преодолено терапевтическое окно — время от начала приступа до поступления пациента в операционную, что позволило начать лечение своевременно. Вовремя и грамотно была проведена сердечно-легочная реанимация», — прокомментировала действия студента доцент кафедры госпитальной терапии, врач-кардиолог отделения сердечно-сосудистой и рентгенохирургии Клиники БГМУ Альфия Пушкарева.

Пациенту сделали операцию стентирования — восстановления проходимости сосудов сердца. Сейчас он чувствует себя уже хорошо и идет на поправку.