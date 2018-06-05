МЧС Башкирии опубликовало список зарегистрированных пляжей на территории республики
Фото: Олег Яровиков
МЧС Башкирии опубликовало список зарегистрированных пляжей на территории республики Фото: Олег Яровиков
УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане летом 2018 года на водных объектах будут работать 75 пляжей, 19 из которых расположены в детских оздоровительных учреждениях. По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по РБ, несмотря на количество зарегистрированных пляжей, спасатели будут продолжать работу по выявлению несанкционированных мест отдыха людей на воде: делать их легальными либо закрывать.
Список зарегистрированных пляжей:
— Пляж «Солнечный» (г. Уфа) — река Белая
— Пляж «Сипайловское Сочи» (Уфа) — р. Уфа
— Пляж «Берег Солнца» (Уфа) — р. Уфа
— Пляж-озеро «Кашкадан» (Уфа) — оз. Кашкадан
— Пляж загородного клуба Фазенда» (Кармаскалинский район, 1250 м на юго-восток от деревни Нижнетимкино) — искусственный водоем
— Пляж ООО «Газпром трансгаз Уфа» (Мелеузовский район), пляж базы отдыха «Монтажник», два пляжа базы отдыха «Нугуш», пляж МБУ ДОЛ «Бригантина», пляж базы отдыха «Дубрава», пляж базы отдыха «Лесная сказка», пляж гостиницы поселка Нугуш, пляж базы отдыха «Солнечная», пляж базы отдыха «Ковчег», пляж ДОЛ «Чайка», пляж МАУ ДОЛ «Спартаковец» — Нугушское вдхр.
— Городской пляж в Мелеузе — р. Белая
— Городской пляж в Стерлитамаке — р. Ашкадар
— Городской пляж, лодочная станция ( Стерлитамак) — р. Ашкадар
— Городской пляж в Салавате — р. Белая
— Городской пляж в Кумертау — городской пруд
— Городской пляж в Ишимбае — р. Тайрук
— Пляж «Шагайка» (Мелеузовский район) — карьер «Шагайка»
— Пляж «Кандры-Куль» №№, 1, 2, 3 (Туймазинский район) — оз. Кандры-Куль
— Пляж «Лазурный берег» на ул. Черноярской (г. Давлеканово) — р. Дёма
— Пляж «Лукоморье» (Уфимский район) — местное озеро
— Пляж горнолыжного комплекса «Кандры-Куль» (Туймазинский район) — оз. Кандры-Куль
— Пляж ДОЛ «Гайдар» (Туймазинский район) — оз. Кандры-Куль
— Пляж «Летний» (г. Октябрьский) — Муллинский карьер
— Пляж городского округа город Октябрьский — оз. Ик-Куль
— Пляж мемориала «Защитник Отечества» (г. Белебей) - городской пруд мемориала «Защитник Отечества»
— Пляж МУП СОК «Спартак» (г. Октябрьский) — оз. Кандры-Куль
— Пляж базы отдыха «Геофизик» (Уфимский район) — р. Уфа
— Пляж ДООЛ «Кандры-Куль» (Туймазинский район) — оз. Кандры-Куль
— Пляж МБО ДОВО «Друг природы» (Давлекановский район) — оз. Аслы-Куль
— Пляж базы отдыха «Ивушка» (Бирский район) — оз. Шамсутдин
— Пляж городского округа город Агидель — р. Апаиш
— Пляж ДБО «Чайка» (Бирский район) — оз. Шамсутдин
— Пляж ГАУЗ РБ ДПС «Толпар» (Бирский район) — пруд ГАУЗ РБ ДПС «Толпар»
— Пляж городского округа город Нефтекамск — Кармановское вдхр.
— Пляжи «Горный воздух», «Солуни», «Энергетик», «Павловский парк», «Звёздный», ДОЛ «Гастелло», «Урман», «Бухта Кила» — Павловское вдхр.
— Пляж «Карагай» — р. Ик
— Пляж «Райский берег» (Уфа) — оз. Теплое
— Пляж «Песчаный» (Уфа) — р. Уфа
— Пляж «Гольфстрим» (Уфа) — оз. Теплое
— Пляжи УОЦ МГТУ «Юность», (Абзелиловский район, д. Зеленая поляна), ООО «Дом отдыха «Березки» (Абзелиловский район, д. Зеленая поляна), санатория «Якты-Куль» (Абзелиловский район, д. Якты-Куль), санатория «Юбилейный», (Абзелиловский район, д. Зеленая поляна) — оз. Банное (Якты-Куль)
— Пляж кинопарка «Яшма» МУП — городской пруд
— Пляж ДОЛ имени Терешковой (Учалинский район) — оз. Калкан
— Пляж ООО «Ургун», (Учалинский район, с. Ургуново) — оз. Ургун
— Пляж детской турбазы «Озеро Графское» (Баймакский район, 4 км автодороги Баймак-Исяново) — оз. Графское
— Пляж ООО «Восход» (Абзелиловский район) — оз. Банное (Якты-Куль)
— Пляж МБУ «Загородный детский стационарный оздоровительный лагерь «Шифа» (Сибай) — р. Худолаз
— Пляж МАУ ДОЛ «Дружба» (Зилаирский район, д. Малоюлдыбаево) — р. Сакмара
— Пляж МАУ ДОВО «Аксарлак» (Хайбуллинский район, д. Янтышево) — р. Сакмара
— Городской пляж в Сибае — р. Худолаз
— Пляж ООО «Эльви Ден» (Учалинский район) — оз. Ургун
— Пляж ООО «Здравница Зауралья» ЗДОЛ «Березка» (Баймакский район, д. Исяново) — оз. Талкас
— Пляж ООО «Нотера» (Абзелиловский район) — оз. Северное Улянды
— Зона отдыха городского поселения г. Белорецк — восточный берег пруда р. Белая
— Пляж санатория «Ассы» (Белорецкий район) — пруд р. Юрмаш
— Пляж «Семейный» ИП Сафин Т.М. (Абзелиловский район) — оз. «Сабакты»
— Пляжная зона отдыха «Остров» ГЛЦ ООО «Абзаково» (Белорецкий район) — пруд р. Малый Кизил
В ведомстве напомнили, что купаться необходимо в специально оборудованных местах. На каждом официальном пляже дежурят спасатели, оборудованы спасательные посты, места для оказания первой помощи пострадавшим, территория огораживается буйками, существуют отдельные места для безопасного купания детей.