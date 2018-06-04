Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.20

EUR 72.71

4 июня Понедельник

Уфа   °

В Башкирии ветер оставил без электричества два населенных пункта

ОБЩЕСТВО
Фото: МЧС по РБ

В Башкирии ветер оставил без электричества два населенных пункта

Фото: МЧС по РБ

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Из-за порывов ветра произошло отключение электроснабжения в двух населённых пунктах Фёдоровского района, сообщили в ГУ МЧС по РБ.

«В 20.20 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РБ поступило сообщение об отключении электроснабжении в 2-х населенных пунктах: н.п. Гоголевка, Верхне Яушево на территории Фёдоровского района, — говорится в сообщении. — На место направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона».

По прибытию в ходе взаимодействия с представителями Верхне-Яушевского сельсовета установлено, что в результате порывов ветра (до 19 м/с) произошло падение 5 опор линий электропередач (деревянные столбы). В зону отключения электроснабжения попали населенные пункты Гоголевка. Это 18 частных жилых домов с населением 28 человек, социально-значимых объектов нет — дома используются как дачное хозяйство.

В Верхне Яушево проживает 360 человек из них 96 детей.

В 20.50 часов аварийно-восстановительные работы в н.п. Верхне Яушево завершены. Электроснабжение восстановлено. Ориентировочное время завершения работ по н.п. Гоголевка24.00 часа.

Теги: Нарушение электроснабжения
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В каких домах Уфы отключат горячую воду с 4 по 11 июня - адреса
Предприятие «БашРТС» опубликовало график отключения горячей воды в Уфе с 4 по 11 июня. Для проведения гидравлических испытаний и текущего ремонта с
Ливни, грозы, порывистый ветер в Башкирии: новое предупреждение от МЧС
С 4 по 6 июня жителей Башкирии ждут неблагоприятные погодные условия, предупреждает МЧС по Башкирии. По данным Башгидромета, 4 июня в республике ожидае
Начало недели в Башкирии обещает быть теплым
Начало недели в республике обещает быть довольно теплым, сообщает Башгидромет. По данным синоптиков, в понедельник 4 июня местами пройдет ночью небольш
Уфимский мальчик, который родился во время «прямой линии» с Владимиром Путиным, научился ходить и произносить несколько слов
Родители годовалого Миши Сухарева из Уфы рассказали, как растет и развивается их малыш. Ребенок уже научился ходить, произносит несколько слов и весит
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть