Фото: МЧС по РБ



В Башкирии ветер оставил без электричества два населенных пункта Фото: МЧС по РБ

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Из-за порывов ветра произошло отключение электроснабжения в двух населённых пунктах Фёдоровского района, сообщили в ГУ МЧС по РБ.

«В 20.20 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РБ поступило сообщение об отключении электроснабжении в 2-х населенных пунктах: н.п. Гоголевка, Верхне Яушево на территории Фёдоровского района, — говорится в сообщении. — На место направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона».

По прибытию в ходе взаимодействия с представителями Верхне-Яушевского сельсовета установлено, что в результате порывов ветра (до 19 м/с) произошло падение 5 опор линий электропередач (деревянные столбы). В зону отключения электроснабжения попали населенные пункты Гоголевка. Это 18 частных жилых домов с населением 28 человек, социально-значимых объектов нет — дома используются как дачное хозяйство.

В Верхне Яушево проживает 360 человек из них 96 детей.

В 20.50 часов аварийно-восстановительные работы в н.п. Верхне Яушево завершены. Электроснабжение восстановлено. Ориентировочное время завершения работ по н.п. Гоголевка24.00 часа.