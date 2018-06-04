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На соискание премии им. Сергея Аксакова поступило свыше 50 работ

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

На соискание премии им. Сергея Аксакова поступило свыше 50 работ Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

На соискание премии им. Сергея Аксакова поступило свыше 50 работ. Прием заявок завершен 1 июня, сообщили в городском Совете.

В этом году конкурс проходит по новым правилам. Работы могли выдвигать не только уфимцы, но и молодежь из других городов нашей республики, а также студенты из всех регионов России. Теперь присуждается 5 единых премий по 10 тысяч рублей. Впервые в этом году в конкурсе приняли участие обучающиеся ссузов.

Еще одним преимуществом обновленного конкурса стало участие молодых людей из непрофильных вузов и ссузов, таких как Уфимский государственный нефтяной технический университет и Башкирский государственный аграрный университет, Уфимский колледж индустрии  питания и сервиса, Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.

Расширение географии конкурса – еще одна особенность обновленной редакции. В этом году на соискание премии поступила работа студентки из МГУ имени М.В. Ломоносова и студентов из Уфимского техникума железнодорожного транспорта – филиала Самарского государственного университета путей сообщения.

Жанровое разнообразие конкурсных работ впечатляет. Это и тематическая экскурсия, и мобильное приложение Мемориального дома-музея С.Т. Аксакова, интерактивный путеводитель по Аксаковским местам в Башкортостане, научные работы, творческие картины, документальный фильм и видеоролик. Особый колорит творчества писателя передан студентами, приславшими конкурсные материалы по мотивам сказки «Аленький цветочек» на основе народных промыслов и ремёсел.

Премии будут присуждаться по следующим номинациям:

– за лучшую научно-исследовательскую работу;

– за лучшую работу прикладного характера;

– за лучшую просветительскую работу, связанную с жизнью и творчеством С.Т. Аксакова и его семьи.

Награждение лауреатов пройдёт до 1 октября 2018 года в рамках международного Аксаковского праздника.

Теги: конкурсы, Сергей Аксаков
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