Возможности материнского капитала расширены - Дмитрий Медведев

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Материнский капитал можно теперь использовать на перекредитование вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил об этом на совещании с вице-премьерами. Председатель правительства напомнил, что сейчас средства маткапитала можно использовать на перекредитование ранее выданных кредитов под строительство и приобретение жилья, но только в том случае, если эти финансовые обязательства возникли до рождения второго ребенка или последующих детей, сообщает ТАСС.

«Это не очень удобно, людям нужна большая свобода в распоряжении деньгами», — цитирует агентство Дмитрия Медведева.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала что в России сложилась тенденция по снижению ставок по ипотеке, и довольно большое количество семей, которые имеют материнский капитал, выразили желание направить его на рефинансирование кредитов. Подписанное постановление такую возможность предоставляет. Пр прогнозам ей могут воспользоваться 1,9 млн семей.