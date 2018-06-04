В Башкирии ОНФ обеспокоен методами благоустройства в парках Уфы
В Башкирии ОНФ обеспокоен методами благоустройства в парках УфыФото: Пресс-служба ОНФ
УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Башкирии активисты Общероссийского народного фронта выразили озабоченность методами благоустройства, которые применяются в сквере имени Мустая Карима в Уфе. В ходе стрижки газонов сотрудники организации, обслуживающей общественную территорию, повредили стволы деревьев, сообщили в региональном штабе ОНФ.
Во время обработки приствольных кругов бензиновыми триммерами несколько редких сортов сирени оказались на грани уничтожения. Общественники предприняли попытку спасти часть деревьев, обработав поврежденные штамбы садовым варом.
«Это могло произойти из-за некомпетентности работников, которые проводили работы, — отметил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Загир Хакимов. — Вместо того, чтобы обеспечивать приживаемость насаждений, осуществлять за ними должный уход, они практически погубили деревья».Парк находится в муниципальной собственности, все саженцы являются дорогостоящими и закупаются за счет городского бюджета. В результате и деньги потрачены, и деревья на грани гибели. Вполне возможно, что эта ситуация не единична, и такая же проблема существует и в других парках и скверах города. Необходимо разобраться почему так произошло, а ответственным лицам принять меры для того, чтобы избежать подобного впредь.
Активисты Народного фронта обратятся в администрацию Уфы с рекомендацией в обязательном порядке проводить инструктаж перед началом работ для недопущения механических повреждений стволов и отказаться от применения бензиновых триммеров при обработке приствольных кругов.