Фото: Пресс-служба ОНФ



В Башкирии ОНФ обеспокоен методами благоустройства в парках Уфы Фото: Пресс-служба ОНФ

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии активисты Общероссийского народного фронта выразили озабоченность методами благоустройства, которые применяются в сквере имени Мустая Карима в Уфе. В ходе стрижки газонов сотрудники организации, обслуживающей общественную территорию, повредили стволы деревьев, сообщили в региональном штабе ОНФ.

Во время обработки приствольных кругов бензиновыми триммерами несколько редких сортов сирени оказались на грани уничтожения. Общественники предприняли попытку спасти часть деревьев, обработав поврежденные штамбы садовым варом.

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﻿«Это могло произойти из-за некомпетентности работников, которые проводили работы, — отметил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Загир Хакимов. — Вместо того, чтобы обеспечивать приживаемость насаждений, осуществлять за ними должный уход, они практически погубили деревья».

Парк находится в муниципальной собственности, все саженцы являются дорогостоящими и закупаются за счет городского бюджета. В результате и деньги потрачены, и деревья на грани гибели. Вполне возможно, что эта ситуация не единична, и такая же проблема существует и в других парках и скверах города. Необходимо разобраться почему так произошло, а ответственным лицам принять меры для того, чтобы избежать подобного впредь.

Активисты Народного фронта обратятся в администрацию Уфы с рекомендацией в обязательном порядке проводить инструктаж перед началом работ для недопущения механических повреждений стволов и отказаться от применения бензиновых триммеров при обработке приствольных кругов.