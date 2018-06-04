Фото: Олег Яровиков В Уфе ливень парализовал движение троллейбусов Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Утро понедельника, 4 июня, в столице Башкирии началось с дождя. Именно ливень, по данным уфимских служб, парализовал движение троллейбусов.

В частности, как сообщают представители МУЭТ Уфы, в девятом часу утра на Дежневском путепроводе из-за скопления дождевой воды встало движение троллейбусов, следующих по маршрутам 1, 13, 22 в обе стороны.

«В 9.23 движение восстановлено», — уточнили специалисты.

Напомним, в ближайшие два дня характер погоды в республике не изменится. В Уфе столбики термометров 4 июня поднимутся до +20 градусов.