Погода в Башкирии на 4 июня: тепло, но дождливо
Фото: Ксения Калинина
Погода в Башкирии на 4 июня: тепло, но дождливо Фото: Ксения Калинина
УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Долгожданное тепло вернется в Башкирию 4 июня, но будет по-прежнему дождливо. Сегодня днем, по данным синоптиков, температура воздуха в регионе поднимется до +19,+24 градусов. При этом в большинстве районов пойдут дожди с грозами. Возможно усиление ветра.
В последующие два дня характер погоды существенно не изменится.