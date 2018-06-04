Фото: Ксения Калинина Погода в Башкирии на 4 июня: тепло, но дождливо Фото: Ксения Калинина

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Долгожданное тепло вернется в Башкирию 4 июня, но будет по-прежнему дождливо. Сегодня днем, по данным синоптиков, температура воздуха в регионе поднимется до +19,+24 градусов. При этом в большинстве районов пойдут дожди с грозами. Возможно усиление ветра.

В последующие два дня характер погоды существенно не изменится.