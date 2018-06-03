Фото: администрация Учалинского района Сабантуй-2018 в Учалинском районе Башкирии посвятили Году семьи Фото: администрация Учалинского района

УФА, 3 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Жители Учалинского района Башкирии отметили сабантуй или иначе — праздник плуга.

Сабантуй-2018 на живописном поле у озера Калкан учалинцы посвятили Году семьи, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Глава администрации Учалинского района Фарит Давлетгареев поблагодарил сельчан за успешно проведенную посевную компанию, отметив при этом значимый вклад аграриев в социально-экономическое развитие района.

Как подчеркнул Фарит Давлетгареев, стабильная работа агропромышленного комплекса осуществляется благодаря большой поддержке руководства республики. В целом хозяйства района получили в этом году 24,5 млн рублей государственной поддержки, включая субсидии на развитие хозяйств, жилищные сертификаты молодым сельчанам.

«Сегодня Учалинский район входит в десятку экономически крепких районов республики. Безусловно, достижения и успехи района складываются из повседневного труда всех его жителей, поэтому сабантуй по праву можно назвать нашим общим праздником», — отметил Фарит Давлетгареев.

От имени Главы республики Рустэма Хамитова с народным праздником тепло поздравили учалинцев первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Республики Башкортостан Лилия Гумерова, замминистра промышленности и инновационной политики республики Урал Насибуллин.

Лилия Гумерова вручила на сабантуе медаль «Материнская слава» Елене Гайсиной из села Кирябинское, маме семерых детей.

Традиционно, главными героями сабантуя стали хлеборобы и животноводы.

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства республики награждены глава КФХ деревни Урал Ильшат Кутлубаев, бухгалтер агрофирмы «Байрамгул» Зумара Лукманова, оператор посевного комплекса и комбайна машинно-технологической станции Учалинского филиала МТС «Зауралье-Агро» Ильяс Сулейманов,

глава КФХ села Комсомольск Рустем Фазылов, аккумуляторщик-напайщик агрофирмы «Байрамгул» Айзат Фахрисламов.

Среди сельскохозяйственных предприятий лучшими признаны ООО «Агрофирма Байрамгул», Учалинское подразделение предприятия МТС «Зауралье-агро» и ООО «Юлдаш».

Среди фермеров победу одержал глава КФХ села Ахуново Фазылян Садыков. На втором месте — глава КФХ «Аккужа» Азат Сабиров, на третьем — Булат Каримов из Ильчино.

«Искренне поздравляю всех своих земляков с праздником. Во все времена сабантуй объединяет наш многонациональный народ, — отметила сенатор Лилия Гумерова. — Вот и сегодня, несмотря на капризы погоды, учалинцы дружно включились в этот праздник. Наш район динамично развивается, реализует много нужных людям проектов. Во многом это достигается благодаря взаимной поддержке промышленного комплекса района и аграрного сектора. Сегодня на

выставке мы увидели реальные результаты такого сотрудничества. Здесь представлена качественная продукция крупных предприятий, начинающих предпринимателей, крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств. Это очень важно, ведь от каждого отечественного производителя зависит экономическая безопасность страны. Сабантуй-2018 посвящен Году семьи, и я от души желаю всем учалинцам крепкого семейного счастья, здоровья и благополучия».