Начало недели в Башкирии обещать быть теплым
Фото: Олег Яровиков
Начало недели в Башкирии обещать быть теплым Фото: Олег Яровиков
УФА, 3 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Начало недели в республике обещает быть довольно теплым, сообщает Башгидромет.
По данным синоптиков, в понедельник 4 июня местами пройдет ночью небольшой дождь. Днем — дождь, местами небольшой.
Ветер юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью — 4-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов.
5 июня синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами небольшие, грозы.
Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью — от 10 до 15 градусов. Днем заметно теплее — 21-26 градусов.
Сегодня в Башкирии вновь ожидается небольшой дождь, местами до умеренного.
Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный умеренный, порывы до сильного.
Температура воздуха днем — от 12 до 17 градусов тепла.