Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.20

EUR 72.71

3 июня Воскресенье

Уфа   °

Начало недели в Башкирии обещать быть теплым

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Начало недели в Башкирии обещать быть теплым Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Начало недели в республике обещает быть довольно теплым, сообщает Башгидромет.

По данным синоптиков, в понедельник 4 июня местами пройдет ночью небольшой дождь. Днем — дождь, местами небольшой.

Ветер юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью — 4-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов.

5 июня синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами небольшие, грозы.

Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью — от 10 до 15 градусов. Днем заметно теплее — 21-26 градусов.

Сегодня в Башкирии вновь ожидается небольшой дождь, местами до умеренного.

Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный умеренный, порывы до сильного.

Температура воздуха днем — от 12 до 17 градусов тепла.

Теги: погода
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Синоптики рассказали, когда в Уфу придет долгожданное лето
Начало лета в этом году выдалось холодным - всему виной арктическая воздушная масса, которая вторглась на территорию республики. Однако уже на следующ
В июне жителей Башкирии ждут сначала шестидневная, а потом двухдневная рабочие недели
В июне жителей Башкирии ждут сразу два праздника в течение одной недели. Во вторник, 12 июня, отмечается День России, а также День города в Уфе.
МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшении погоды и сильном ветре
ГУ МЧС России по Башкирии опубликовало на своем сайте предупреждение об ухудшении погодных условий. По данным ведомства, 2 и 3 июня на территории респ
Защитник ХК «Салават Юлаев» Станислав Гареев женился
[instagram]https://www.instagram.com/p/BjfXZmznNYd/[/instagram] Защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Станислав Гареев женился. Избранницей 23-л
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть