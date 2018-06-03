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3 июня Воскресенье

Уфа   °

Уфимский мальчик, который родился во время «прямой линии» с Владимиром Путиным, научился ходить и произносить несколько слов

ОБЩЕСТВО

Фото: РИА Новости

Уфимский мальчик, который родился во время «прямой линии» с Владимиром Путиным, научился ходить и произносить несколько слов Фото: РИА Новости

УФА, 3 июн 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Родители годовалого Миши Сухарева из Уфы рассказали, как растет и развивается их малыш. Ребенок уже научился ходить, произносит несколько слов и весит 13 килограммов, сообщают «РИА Новости».

Напомним, о рождении мальчика вся страна узнала во время «прямой линии» с Владимиром Путиным. 15 июня 2017 года во время прямого эфира из уфимского перинатального центра в кадр попал Артем Сухарев, у которого за 20 минут до включения родился сын. Президент поздравил Артема и его супругу Кристину с рождением второго ребенка и пожелал семье счастья.

«Миша у нас крупный мальчик, весит 13 килограммов. Он очень способный, все схватывает на лету. Ребенок, слава богу, развивается и растет здоровым. Ходить он начал рано, в 11 месяцев. Когда слышит музыку, начинает танцевать под ритм. Уже может пояснить, что хочет. Говорит «мама», «папа» и «дай», – рассказала Кристина Сухарева. – Мы обычная семья, со своими проблемами и радостями. Известность нашей семье Миша принес на несколько дней, когда после эфира нам звонили дальние родственники и знакомые, которые не знали, что я беременна, и поздравляли с рождением сына».

Напомним, «прямая линия» с Президентом России пройдет в четверг, 7 июня. О том, как задать вопрос главе государства, читайте по ссылке.

  

Теги: Владимир Путин, прямая линия
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