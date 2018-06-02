Фото: Ксения Калинина МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшении погоды и сильном ветре Фото: Ксения Калинина

УФА, 2 июн 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

ГУ МЧС России по Башкирии опубликовало на своем сайте предупреждение об ухудшении погодных условий. По данным ведомства, 2 и 3 июня на территории республики ожидается умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер северо-западный, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. На дорогах прогнозируется ухудшение видимости до 1-2 км.

Управление МЧС по региону советует отменить все поездки или дела в той местности, где разбушевавшаяся стихия может причинить вред здоровью и жизни. При усилении ветра нужно оставаться в помещениях, не выходя на улицу без надобности. Также важно не оставлять без присмотра детей.