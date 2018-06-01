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В Башкирии волонтеры свернули поиски 11-летней Лики Бограмовой

ОБЩЕСТВО

Фото: МВД по РБ

В Башкирии волонтеры свернули поиски 11-летней Лики Бограмовой Фото: МВД по РБ

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Волонтеры свернули поиски 11-летней Лики Бограмовой из села Алаторка Иглинского района. Девочка найдена живой, сообщил руководитель добровольческого движения по поиску людей в Башкортостане Павел Нестеров.

Напомним, сообщение о пропаже школьницы поступило в Отдел МВД России по Иглинскому району РБ 1 июня. На поиски ребенка был поднят весь личный состав местной полиции. Также для розыска несовершеннолетнего из Управления уголовного розыска МВД по РБ в Иглино направилась группа сотрудников.

С заявлением о пропаже обратились родители девочки. По предварительным данным, мать оставила дочь в квартире у своей подруги и ушла. Когда она вернулась за ребенком, то не застала ни женщину, ни дочь.

Теги: поиски пропавших
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