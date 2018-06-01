Фото: телеканал Вся Уфа В столице Башкирии состоялась торжественная выписка новорожденных Фото: телеканал Вся Уфа

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В роддоме №4 прошла торжественная выписка новорожденных. Родителей поздравили медики и работники ЗАГСа. В подарок преподнесли ценные вещи и там же вручили первый документ ребенка, сообщает телеканал «Вся Уфа».

В этот день главные звезды торжества – новорожденные детки. Их появления на свет родители ждали с большим нетерпением. Долгожданное пополнение и в семье Мунировых. Прекрасную девочку Альбина и Ильсур назвали Миланой.

«Действительно, очень волнительно. Тем более совпало с Международным днем защиты детей. Это очень, так скажем, примечательно. Мы очень рады, счастливы. Эмоции переполняют. Уже хочется скорее домой», — говорят Альбина и Ильсур Мунировы.

Некоторые родители испытывают особое волнение. Для них статус мамы и папы как новый этап жизни. Алексей трепетно держит на руках любимого Тимура. В этот день семью поздравили не только словом, но и многочисленными презентами.

Что такое настоящее счастье, семьи узнали в том числе и благодаря труду врачей. Только в этом году из этих стен выписали четыре тысячи младенцев, что по сравнению с прошлым, на 300 детей больше. А торжественные выписки здесь случаются два раза в год. Организовывает их ЗАГС по Кировскому району столицы.

«Всегда в этом конференц-зале проходит в торжественной обстановке. Роддом всегда готов. И шариками украшает. Мы только собираем документы, готовим документы, оформляем, привозим и уже в торжественной обстановке вручаем», — рассказывает начальник ОЗАГС по Кировскому району Уфы Наиля Саитгалина.

В такие дни сотрудники ЗАГСа вручают молодым родителям самый важный документ детей, который ласково называют летописью новорожденного.

Первый документ ребеночка – свидетельство о рождении. Получить его необходимо в течение месяца после появления младенца на свет, но, как правило, с пополнением, в семье возникает очень много хлопот, и найти время на такую процедуру весьма сложно. Поэтому такая забота со стороны ЗАГСа ценнее любого подарка для любого родителя.