Фото: пресс-служба ОНФ В столице Башкирии активисты ОНФ проверили благоустройство дворов Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта оценили состояние уфимских дворов, благоустроенных в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив. В рейде приняли участие представители министерства жилищно-коммунального хозяйства региона и администрации Уфы.

«Вопросы к качеству работ у нас возникли в каждом дворе, — отметила член регионального штаба ОНФ Алина Сулейманова. – Так, например, на Блюхера, 3/1 после установки детской площадки не был завезен песок, а это значит, что она не соответствует требованиям безопасности и играть на этой площадке нельзя. Управляющая компания, как только мы появились в этом дворе, оперативно приступила к работам по завозу песка. Совершенно непонятно, что мешало им это сделать раньше. В доме №10 по улице Парковой пешеходный тротуар за домом сделан под уклоном и все талые воды стекаются к дому, чтобы устранить это нарушение, необходимо сделать дренаж».

В ходе инспекции активисты ОНФ выявили, что в одном из домов по улице Коммунистической, асфальтирование не производилось, только уложен щебень. Представитель администрации Уфы объяснил, что работы в 2017 году были начаты только в ноябре, и контракт продлен до сентября 2018 года. В домах №№ 34/1, 34/2, 34/3 по улице Блюхера устроены отмостки вокруг зданий, но не предусмотрена система для отвода сточных вод, и вода с крыш стекает под фундамент домов.

«Недовольство жителей всех этих домов вполне объяснимо, — считает Алина Сулейманова. – Участие собственников жилья является ключевым этапом реализации программы поддержки местных инициатив. Люди провели собрания, обсудили и выбрали проект благоустройства, внесли свой денежный вклад. Словом, сделали все, что от них зависело, и вправе рассчитывать на хороший результат».

Представители городской администрации, принимавшие участие в рейде, заверили, что все нарушения будут устранены. Активисты Народного фронта намерены держать ситуацию на контроле и проверить другие дома, где были проведено благоустройство с привлечением денежных средств жителей.