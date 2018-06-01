Фото: Олег Яровиков В Башкирии ЕГЭ по математике профильного уровня сдали более 12,5 тысяч выпускников Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В пятницу, 1 июня в Башкирии более 12,5 тыс выпускников 11-ых классов сдали единый государственный экзамен по математике профильного уровня. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Продолжительность профильного экзамена — 3 часа 55 минут.

На протяжении всего этого времени за ходом проведения экзамена наблюдали федеральные, региональные и муниципальные общественные наблюдатели, а также сотрудники Обрнадзора РБ.

Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение и использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 18 июня, уточнили в Министерстве образования РБ.

Напомним, ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни в 2015 году.