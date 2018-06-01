Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за полгода более 1000 человек заразились ВИЧ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

За первое полугодие в Башкортостане зарегистрировано 1087 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией: 666 — мужчин и 421 – женщина. В числе прочих о своём положительном ВИЧ-статусе в этом году узнали 116 осужденных.

Основной путь заражения – половой (75,3%).

За этот же период в республике зарегистрировано 220 ВИЧ-положительных беременных женщин. Родилось детей от ВИЧ–инфицированных матерей – 180.

В настоящее время на учете в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями стоят 20494 ВИЧ-инфицированных, из них мужчин – 12562 человека, женщин – 7932. 11508 – жители городов, 6480 – сельчан. В учреждениях системы УФСИН России по РБ находится 1705 человека, лиц без определенного места жительства – 801 человек.