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1 июня Пятница

Уфа   °

Рустэм Хамитов ознакомился с ходом строительства инженерных сооружений берегоукрепления набережной реки Белая

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов ознакомился с ходом строительства инженерных сооружений берегоукрепления набережной реки Белая

Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с ходом строительства инженерных сооружений берегоукрепления набережной реки Белая. Этот значимый для города объект включен в перечень юбилейных строек к 100-летию образования республики.

Создание набережной включает в себя строительство гидротехнических сооружений и автодороги, а также последующее благоустройство территории.

Инженерные сооружения берегоукрепления призваны защитить город от негативного воздействия вод и рассчитаны на максимально возможный подъём реки в период паводка до 12 метров. До начала их строительства проведены необходимые инженерные изыскания, в том числе гидрологические, на основании которых выбрано наиболее оптимальное проектное решение.

Первая очередь гидротехнических сооружений и автодорога от памятника Салавата Юлаеву до бассейна «Юность» протяжённостью 1,2 км построены и сданы в эксплуатацию в 2014 году. Стоимость инженерных сооружений составила 1,34 млрд рублей, из которых 1,12 млрд рублей выделено из федерального бюджета. Стоимость дороги – 800 млн рублей, в том числе 200 млн рублей – федеральные средства.

В настоящее время завершён первый этап второй очереди возведения инженерных сооружений берегоукрепления. В ближайшее время здесь начнётся строительство автодороги протяжённостью 1 км от бассейна «Юность» в сторону Монумента Дружбы, а осенью планируется приступить к благоустройству территории.

Глава республики осмотрел гидротехнические сооружения, оценил качество строительства и поблагодарил строителей за проделанную работу.

– Спасибо за то, что вы сделали и продолжаете делать. Безусловно, это нужно всем жителям республики и Уфы, – сказал Рустэм Хамитов. – По поводу набережной были разные оценки, но сейчас мы видим, что на самом деле получается красиво. Мы ещё будем продолжать здесь благоустройство. И в следующем году это будет замечательное место для отдыха, прогулок, развлечений, любования нашей природой.
На одном из участков оборудована площадка, где представлены варианты дизайн-решений предполагаемого оснащения набережной: выполнен ландшафтный дизайн, установлены пляжные лежаки, оборудован детский развлекательный комплекс, организовано летнее кафе. Это своего рода шоу-рум под открытым небом. Посетив его, жители Уфы могут дать представленным вариантам свою оценку, предложить свои идеи и, таким образом, принять активное участие в будущем благоустройстве набережной.

Руководитель региона отметил, что всё это уже должно начать функционировать, несмотря на продолжение строительных работ. В этом преимущества многоуровневой набережной.

– Всё должно работать. Пускай там строят, а здесь горожане должны отдыхать, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Такой многоуровневой набережной в стране больше нет. Я был во многих городах, но везде это, как правило, обычное решение. А здесь объём, все интересно обыгрывается, получается совершенно другая картина. Это будет настоящее украшение города.

Теги: глава рб, набережная, строительство
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