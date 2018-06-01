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1 июня Пятница

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МЧС Башкирии предупреждает о заморозках до -7 градусов

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

МЧС Башкирии предупреждает о заморозках до -7 градусов Фото: автор

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС РФ по Башкортостану распространило штормовое и экстренное предупреждение по заморозкам и сильному ветру на выходные.

«С 1 по 3 июня местами на территории региона ожидаются заморозки в воздухе и на почве 0,-3, а 2 июня до -2,-7. Местами ночью пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 17 м/с», — проинформировали в ведомстве, ссылаясь на данные Башгидрометцентра.

На автодорогах утром местами возможен туман с видимостью 500-1000 метров.

Теги: МЧС, штормовое предупреждение, заморозки
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