МЧС Башкирии предупреждает о заморозках до -7 градусов
Фото: автор
МЧС Башкирии предупреждает о заморозках до -7 градусов Фото: автор
УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Главное управление МЧС РФ по Башкортостану распространило штормовое и экстренное предупреждение по заморозкам и сильному ветру на выходные.
«С 1 по 3 июня местами на территории региона ожидаются заморозки в воздухе и на почве 0,-3, а 2 июня до -2,-7. Местами ночью пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 17 м/с», — проинформировали в ведомстве, ссылаясь на данные Башгидрометцентра.
На автодорогах утром местами возможен туман с видимостью 500-1000 метров.