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1 июня Пятница

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БСК поздравила детей Стерлитамака

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ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба БСК

БСК поздравила детей Стерлитамака

Фото: пресс-служба БСК

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Башкирская содовая компания организовала праздничные мероприятия для юных жителей Стерлитамака в честь Международного дня защиты детей.

Предприятие много лет поддерживает развитие детского творчества, спорта и других городских инициатив, связанных с воспитанием подрастающего  поколения.

В этом году в преддверии  Международного дня защиты детей при поддержке БСК прошел IIОткрытый городской  фестиваль по дзюдо на призы компании, в котором  приняли участие более двухсот спортсменов из Оренбурга и городов Башкортостана.  Уже второй год подряд  компания  становится главным спонсором соревнований.

БСК уделяет большое внимание развитию в Стерлитамаке детского массового спорта. Предприятие является генеральным партнером Центра дзюдо «Кумитэ», а также  спортивной школы олимпийского резерва,  где занимаются дети с 7 лет.

Продолжился праздник вечерней программой, в организации которого предприятие также приняло участие. Юных жителей города ждали праздничные мероприятия в парке «Содовик».

Для детей были организованы анимационные и тематические площадки, весёлые игры, выступления творческих коллективов. Жители города могли сделать памятные фотографии с известной во всем мире желто-оранжевой пачкой пищевой соды, которая давно стала визитной карточкой Стерлитамака. Самые эрудированные горожане, которые с легкостью отвечали  на вопросы викторины БСК, получили памятные призы и подарки от компании.

Несмотря на непогоду, весь вечер в городе не смолкал детский смех, улицы озаряли радостные улыбки, а согревались жители Стерлитамака  хорошим настроением в кругу самых близких. Впереди три летних месяца, а значит, праздник для детей только начинается.

Теги: бск, день защиты детей
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