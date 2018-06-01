Фото: ИА «Башинформ» Некоммерческие организации Башкирии получат федеральную финансовую поддержку по итогам конкурса президентских грантов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

31 социально ориентированная некоммерческая организация Башкортостана вошла в число победителей конкурса на получение президентских грантов, общая сумма которых составит более 32,6 миллионов рублей.

В числе победителей — физкультурно-спортивная организация «Воркаут Башкортостан», региональная общественная организация по защите и охране природы «Центр сохранения окружающей среды», первичная объединенная профсоюзная организация Сибайского института (филиала) Башкирского государственного университета, Благотворительный фонд поддержки социального развития Сибая, организация профессионального и дополнительного образования, Институт абилитации, коррекционно-развивающий центр «Семья», АНО помощи детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра «Рассвет», центр социального обслуживания населения «Доброе дело», региональное общественное движение «Союз женщин Республики Башкортостан», «Центр геополитических исследований «Берлек-Единство», организация дополнительного образования центр «Мать и дитя», Ассоциация женщин-предпринимателей РБ, Собор русских Башкортостана, Республиканский центр иппотерапии для детей-инвалидов, а также молодежные образовательные, культурные и другие организации. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Самым крупным получателем гранта стал частный коррекционно-развивающий центр «Семья». Он получит финансовую поддержку в размере более 3,4 млн рублей. Проект «Раз дощечка, два дощечка...» направлен на социальную реабилитацию и адаптацию семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, посредством создания системы комплексных социальных услуг по сопровождению семьи и ребенка и организации устойчивого функционирования службы ранней помощи на северо-западе республики.

Свыше 3,3 млн рублей удостоена спортивная федерация корэш и борьбы на поясах Белорецкого района РБ. Цели проекта «Олимпия — территория здоровья, доступная для всех» — привлечение молодого поколения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование интереса к национальной борьбе корэш, вовлечение к ведению здорового образа жизни детей из всех слоев населения, в т.ч. малоимущих, многодетных семей и воспитанников детских домов.

2 786 395,56 рублей выделено Центру геополитических исследований «Берлек-Единство». Их проект общественная миссия «Экспертное противодействие экстремизму»: Россия — Центральная Азия» призван сформировать у экспертного сообщества России и стран Центральной Азии общих методических рекомендаций по противодействию экстремизму с привлечением к профилактической деятельности институтов гражданского общества, образовательно-академических учреждений указанных государств, а также закрепление устойчивых российско-центральноазиатских экспертных коммуникаций в рамках общественной дипломатии.

С подробным описанием победителей и их проектов можно ознакомиться на сайте Фонда президентских грантов.