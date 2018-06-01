Фото: соцсети | Видео: ГТРК «Башкортостан», соцсети В нескольких городах Башкирии в первый день лета выпал снег Фото: соцсети | Видео: ГТРК «Башкортостан», соцсети

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В нескольких городах Башкортостана в первый день лета, 1 июня, выпал снег. О погодной аномалии сообщают местные жители в соцсетях. По словам очевидцев, снег выпал в Дюртюлях, Салавате, Ишимбае, Нефтекамске, Стерлитамаке, Октябрьском.

В распоряжении ГТРК «Башкортостан» появилось видео настоящей снежной пурги в Дюртюлинском районе.

«Всех с первым днем лета! В Дюртюлях буран! Отличная погода!» — комментирует автор видео.

Подписчики в соцсетях шутят: «Кто летом снега не видел, тот жизни не видел».