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1 июня Пятница

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В нескольких городах Башкирии в первый день лета выпал снег

ОБЩЕСТВО

Фото: соцсети | Видео: ГТРК «Башкортостан», соцсети

В нескольких городах Башкирии в первый день лета выпал снег Фото: соцсети | Видео: ГТРК «Башкортостан», соцсети

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В нескольких городах Башкортостана в первый день лета, 1 июня, выпал снег. О погодной аномалии сообщают местные жители в соцсетях. По словам очевидцев, снег выпал в Дюртюлях, Салавате, Ишимбае, Нефтекамске, Стерлитамаке, Октябрьском.

В распоряжении ГТРК «Башкортостан» появилось видео настоящей снежной пурги в Дюртюлинском районе.

«Всех с первым днем лета! В Дюртюлях буран! Отличная погода!» — комментирует автор видео.

Подписчики в соцсетях шутят: «Кто летом снега не видел, тот жизни не видел».

Теги: погода
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