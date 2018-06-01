Фото: Правительство РБ Накануне Международного дня защиты детей в Правительстве Башкирии наградили многодетных матерей Фото: Правительство РБ

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Накануне Международного дня защиты детей в Правительстве Башкортостана состоялась церемония вручения медалей «Материнская слава». Награда присуждается в регионе уже на протяжении 20 лет многодетным матерям, воспитывающим пятерых и более детей.

Медали «Материнская слава» из рук заместителя Премьер-министра Правительства РБ Салавата Сагитова получили более 40 женщин. Общее же число удостоенных этой награды в Башкортостане приблизилось к 7,7 тысячам человек.

﻿Эта награда – особенная. По сравнению с профессиональными и отраслевыми наградами, наверное, она самая душевная, – отметил вице-премьер. – Вместе с тем, в республике с недавнего времени присуждается медаль «Родительская доблесть», также очень важная, семейная награда.

По словам Салавата Сагитова, в республике уже начата большая работа по достижению целей, установленных майским Указом Президента России Владимира Путина. Часть показателей касается и социальной сферы. В 2018 году значительный объём средств из республиканского бюджета будет направлен на ремонт детских поликлиник. Более 1,3 млрд выделено из федерального бюджета на организацию работы ясельных групп в детских садах.