Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.01 ↓

EUR 72.58 ↓

1 июня Пятница

Уфа   °

Накануне Международного дня защиты детей в Правительстве Башкирии наградили многодетных матерей

ОБЩЕСТВО

Фото: Правительство РБ

Накануне Международного дня защиты детей в Правительстве Башкирии наградили многодетных матерей Фото: Правительство РБ

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Накануне Международного дня защиты детей в Правительстве Башкортостана состоялась церемония вручения медалей «Материнская слава». Награда присуждается в регионе уже на протяжении 20 лет многодетным матерям, воспитывающим пятерых и более детей.

Медали «Материнская слава» из рук заместителя Премьер-министра Правительства РБ Салавата Сагитова получили более 40 женщин. Общее же число удостоенных этой награды в Башкортостане приблизилось к 7,7 тысячам человек.

﻿Эта награда – особенная. По сравнению с профессиональными и отраслевыми наградами, наверное, она самая душевная, – отметил вице-премьер. – Вместе с тем, в республике с недавнего времени присуждается медаль «Родительская доблесть», также очень важная, семейная награда.
По словам Салавата Сагитова, в республике уже начата большая работа по достижению целей, установленных майским Указом Президента России Владимира Путина. Часть показателей касается и социальной сферы. В 2018 году значительный объём средств из республиканского бюджета будет направлен на ремонт детских поликлиник. Более 1,3 млрд выделено из федерального бюджета на организацию работы ясельных групп в детских садах.

Теги: «Материнская слава», многодетные матери
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителей Башкирии предупредили о граде, дожде со снегом и шквалистом ветре
В Башкирии на протяжении трех дней будет сохраняться предупреждение МЧС о неблагоприятных явлениях. В частности, 31 мая в некоторых районах республики во
1 июня в Башкирии прогнозируются заморозки до -3
В ночь на пятницу, 1 июня, в некоторых районах Башкирии похолодает до -3 градусов, ожидаются заморозки в воздухе и на почве. Об этом сообщает Госкомитет
Евгений Маврин назначен заместителем руководителя администрации Главы Республики Башкортостан
Распоряжением Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова заместителем руководителя администрации Главы Республики Башкортостан назначен Евгений Мавр
«Уфаводоканал» сообщил график отключения горячей и холодной воды на следующей неделе
Предприятие «Уфаводоканал» запланировало на следующей неделе отключение горячей и холодной воды в домах для проведения ремонтных работ. 4 июня в Калин
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть