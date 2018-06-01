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1 июня Пятница

Уфа   °

В Уфе пройдет Межрегиональная конференция по социальному служению

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

4-6 июня в Уфе пройдет Межрегиональная конференция по социальному служению, которая в этом году объединит участников Приволжского федерального округа. В конференции планируют принять участие около 200 человек – руководители благотворительных организаций, сестры милосердия, главы социальных отделов из 42 епархий, расположенных на территории ПФО. Особое внимание конференции планируют уделить представители государственной власти и деловых кругов.

Участники познакомятся с актуальными методами и формами социальной работы, примут участие в семинарах, мастер-классах, обменяются опытом в сфере оказания помощи различным категориям нуждающихся и посетят социальные объекты Уфимской епархии.

﻿«Церковная социальная деятельность выходит на новый уровень: от разрозненных инициатив мы переходим к системной работе. Социальному служению Церкви придает огромное значение Святейший Патриарх Кирилл. И мы видим, что по его примеру вся Церковь – от архиереев до простых прихожан – все больше участвует в этой деятельности, –говорит председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон. – Но социальное служение требует методической и организационной поддержки, именно поэтому Святейший Патриарх благословил нас на проведение обучающих конференций в каждом федеральном округе нашей страны. Наша задача – на примере успешных практик помочь организовать церковную социальную деятельность по всей стране».
4 июня участники конференции посетят церковные реабилитационные центры для алко- и наркозависимых, церковный центр помощи бездомным во имя праведного Иоанна Кронштадтского, Республиканский онкологический диспансер, в отделениях которого за пациентами ухаживают сестры милосердия. 5 июня, после Божественной Литургии состоится пленарное заседание конференции. 6 июня участники конференции обменяются опытом организации работы сестричеств милосердия, социального служения в сфере помощи бездомным, детям-сиротам, наркозависимым, профилактики абортов, привлечения добровольцев, помощи семьям, популяризации трезвого образа жизни, создания в храмах доступной среды для людей с ограниченными возможностями

Теги: конференция, Уфимская Епархия
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