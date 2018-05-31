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31 мая Четверг

Уфа   °

За неделю клещи покусали более 1100 жителей Башкирии

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

За неделю клещи покусали более 1100 жителей Башкирии Фото: автор

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С начала сезона в Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 3 679 человека, причем только за неделю более 1100. Диагноз «Клещевой энцефалит» и «Клещевой боррелиоз» не у кого не зафиксирован, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РБ.

Экстренную иммунопрофилактику против клещевого вирусного энцефалита в Уфе можно получить в городской клинической больнице №21 (ул. Лесной проезд, 3, корп. 3), тел. (347) 232-54-91; городской клинической больнице №5 (ул. Цюрупы, 84), 250-68-00; городской клинической больнице №10 (ул. Горького, 47), 243-25-38; детской поликлинике №4 (ул. Орджоникидзе, 15), 263-15-97; детской поликлинике №5 (ул. Маршала Жукова, 18), 241-27-97 и в детской Республиканской клинической больнице поликлинике (ул. ул. Ст. Кувыкина, д.98), 229-08-50.

Адреса, где можно исследовать клещей размещены на сайте Роспотребнадзора по РБ.

  

Теги: Роспотребнадзор по РБ
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