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31 мая Четверг

Уфа   °

Нужна помощь: 4-летней Диане из Башкирии, чтобы выжить, нужны дорогие лекарства

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Диана Галимова из Белебея в свои четыре года выдержала уже несколько серьезных испытаний, в том числе сложнейшую операцию на сердце.

По словам мамы девочки, малышка родилась слабой на 35 неделе, весом 2360 гр и ростом 46 см в городе Октябрьском. Хотя вся беременность у женщины протекала нормально, все обследования, в т.ч. плановые УЗИ, она проходила вовремя, никаких отклонений обнаружено не было.

«Мы радовались рождению дочки и были счастливы, — говорит мама Дианы. — Но в три месяца у дочки появилась одышка, врач нам сообщил, что необходимо пройти обследование в Республиканской детской клинической больнице в Уфе. Причиной одышки сначала назвали одно заболевание, в 11 месяцев был поставлен другой диагноз — бронхолегочная дисплазия. И только в 1,7 месяцев сказали, что у ребенка врожденный порок сердца (ВПС), при этом отметили — операция не нужна. В июле прошлого года в Республиканском кардиоцентре совместно с детским кардиологом и функционалистом из НИИ кардиологии Томска мне озвучили окончательный и неутешительный диагноз дочери: «Редкий ВПС: Дефект аорто-легочной перегородки 2,4 см, незначительное количество выпота в полости перикарда. Высокая легочная гипертензия. ООО».

После всего этого, как рассказывает женщина, она поняла, что надо действовать. Однако специалисты некоторых клиник отказывали в операции, ссылаясь на то, что при высокой легочной гипертензии хирургическое лечение невозможно, другие же не исключали возможности операции, но запись пациентов из России была только на декабрь, а Диану надо было оперировать как можно скорее. Все сроки оперативного вмешательства при данном пороке уже давно вышли.

«Мы выяснили, что шанс на выздоровление все-таки есть. Одна из немецких клиник имела опыт таких операций, — делится мама Дианы. — В октябре прошлого года дочке провели операцию по коррекции аортопульмонального окна с помощью техники двух заплат. Она прошла успешно, но послеоперационное течение осложнилось из-за лёгочной гипертензии. И сейчас она остается такой же высокой. Врачи рекомендовали Диане принимать дорогие, жизненно необходимые лекарства «Ревацио» и «Траклир», стоимость 186 тысяч рублей. Эти препараты нужно пить длительно, постоянно и в одно и то же время. Но они очень дорогие, у меня просто нет денег, чтобы приобрести их. Благотворительный фонд «WorldVita», который помогал нам на протяжении долгого времени, с приобретением лекарств отказал, так как очень большая очередь детей на сбор, и резерв денежных средств ограничен».

Женщина, воспитывающая дочь одна, обращается к неравнодушным гражданам помочь ей в приобретении жизненно необходимых препаратов.

«К сожалению, надеяться нам больше не на кого. Ваши добрые сердца и милосердие будут отражаться через Диану: в ее улыбке, в ее смехе, в желании жить и дышать полной грудью», — говорит мама малышки.

Информация о том, как помочь Диане, размещена на сайте благотворительного фонда «Наташа».

Теги: благотворительность
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