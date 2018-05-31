Фото: БашДТП В Уфе произошел провал грунта около здания районной администрации Фото: БашДТП

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В четверг, 31 мая, в середине дня в уфимском микрорайоне Черниковка произошел провал грунта. По сообщениям очевидцев, яма образовалась на улице Мира недалеко от здания администрации Орджоникидзевского района Уфы.

Место ЧС уже оградили. Специалисты сейчас обследуют провал и выясняют причины.