В Уфе произошел провал грунта около здания районной администрации
Фото: БашДТП
В Уфе произошел провал грунта около здания районной администрации Фото: БашДТП
УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В четверг, 31 мая, в середине дня в уфимском микрорайоне Черниковка произошел провал грунта. По сообщениям очевидцев, яма образовалась на улице Мира недалеко от здания администрации Орджоникидзевского района Уфы.
Место ЧС уже оградили. Специалисты сейчас обследуют провал и выясняют причины.