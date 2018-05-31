Фото: пресс-служба СПО







В Башкирии провели независимую оценку квалификации работников сферы ритуальных услуг Фото: пресс-служба СПО

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане впервые проведена независимая оценка квалификации организаторов похорон (агентов). 31 мая в Учебном центре профессионального обучения города Уфы были оценены профессиональные качества работников сферы ритуальных услуг и выданы свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации.

Этому знаковому для отрасли событию предшествовала учеба, проходившая в учебном центре. В обучающей программе приняли участие эксперты из Москвы: исполнительный вице-президент Ассоциации похоронной отрасли, член Совета СПК ЖКХ Олег Ларионов и руководитель Комитета по науке и образованию АНО «Орден сочувствия и содействия», кандидат экономических наук Павел Уланов.

На экзаменах, состоявших из двух частей — теоретической и практической, в качестве наблюдателей присутствовали представители похоронной отрасли из Челябинска и Магнитогорска.

Как отметил Олег Ларионов в своей вступительной речи, Башкортостан является первым российским регионом после Москвы, где провели независимую оценку квалификации работников похоронной отрасли. Эта работа очень важна для повышения качества ритуальных услуг, для применения профессиональных стандартов, которые в соответствии с постановлениями федеральных органов необходимо внедрить до 1 января 2020 года.

Павел Уланов подчеркнул, что в республике накоплен уникальный для страны опыт по развитию сферы ритуальных услуг, внедряются новаторские проекты, в частности «Электронная книга памяти участников Великой Отечественной войны Республики Башкортостан», действует специальный сайт, проводится электронная инвентаризация кладбищ. Началась независимая оценка квалификации кадров, занятых в похоронной отрасли. Союз похоронных организаций республики активно сотрудничает с Ассоциацией похоронной отрасли России, наладил также взаимодействие с представителями конфессий.

Павел Уланов вручил прошедшим обучение работникам отрасли свидетельства об окончании курсов и пожелал им во всем следовать профессиональным стандартам.

Исполнительный директор СПО РБ Марсель Ахметов поблагодарил всех, кто ответственно отнесся к прохождению учебы и получению независимой оценки своей квалификации, и выразил надежду на то, что полученные соискателями знания станут фундаментом для профессиональной работы, для повышения качества оказания ритуальных услуг, сообщили в пресс-службе Союза похоронных организаций.

Справка

Союз похоронных организаций Республики Башкортостан — это региональное отраслевое НКО, в котором представлены все территории муниципальных образований республики. На сегодняшний день в состав СПО вошло 58 членов. На базе СПО РБ действует некоммерческий Центр оценки квалификации в похоронной отрасли.

Плановая работа по повышению качества оказания ритуальных услуг хозяйственными субъектами всех видов собственности совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан», Министерством жилищно-коммунального хозяйства РБ, Государственным Собранием — Курултаем Башкортостана начата с июня 2017 года. За этот период проведено пять совместных семинаров-совещаний. В настоящий момент работа переходит уже в практическое русло по обучению и оценке квалификации кадров.