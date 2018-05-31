Фото: Олег Яровиков Выпускники девятых классов сдали ОГЭ по четырем предметам: когда объявят результаты Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сегодня, 31 мая, в рамках государственной итоговой аттестации более 28 тысяч девятиклассников Башкирии сдали основные государственные экзамены (ОГЭ) по четырем предметам: информатике и ИКТ, биологии, обществознанию и литературе.

По данным Минобразования РБ, экзамен по биологии написали почти 10 тысяч участников, обществознание — 9357 человек, информатику и ИКТ — 8395, литературу — около 700 выпускников. Были задействованы 137 пунктов проведения экзаменов.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также для тех, кто находится в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, проведен государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

Экзамены прошли в штатном режиме. Их результаты будут объявлены не позднее 21 июня.

Следующий ОГЭ для обучающихся девятых классов состоится 2 июня по физике и информатике и ИКТ.

Для получения аттестата учащимся 9-х классов необходимо сдать два обязательных экзамена (русский язык и математику) и два предмета на выбор.