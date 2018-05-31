Фото: автор МЧС предупреждает жителей Башкирии о неблагоприятных погодных условиях с 1 по 3 июня Фото: автор

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС РФ по РБ со ссылкой на данные ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что с 1 по 3 июня прогнозируются неблагоприятные погодные условия.

Так, в пятницу, 1 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь со снегом, ночью по югу до умеренного, ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +1,+6 градусов, местами заморозки на почве и воздухе 0,-3, днем 8-13. На автодорогах видимость хорошая.

В субботу, 2 июня, прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь со снегом, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью составит -3,+2, заморозки на поверхности почвы -2,-7, днем 8-13.

В воскресенье, 3 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6, при прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3, днем 12-17.

Ведомство рекомендует соблюдать правила безопасности.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям, — пояснили в МЧС. — При заморозках для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой».

Кроме того, при понижении температуры существенно увеличивается нагрузка на электропроводку. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать использование неисправных электробытовых приборов.