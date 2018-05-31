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31 мая Четверг

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Жителей Башкирии предупредили о граде, дожде со снегом и шквалистом ветре

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

Жителей Башкирии предупредили о граде, дожде со снегом и шквалистом ветре Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В Башкирии на протяжении трех дней будет сохраняться предупреждение МЧС о неблагоприятных явлениях. В частности, 31 мая в некоторых районах республики возможны гроза, град и дожди. Порывы ветра достигнут 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем 10-15°, по югу до 20°.

В первые два дня лета вероятность гроз и шквалистого усиления ветра сохраняться. В пятницу, 1 июня, порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10°, днем 11-13°.

В субботу, 2 июня, ожидается небольшой дождь со снегом и усиление ветра до 16 м/с. Температура воздуха ночью -3,+2°, местами на почве заморозки -2,-7°, днем 8-13°.

  

Теги: прогноз погоды, Башкирия, МЧС
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