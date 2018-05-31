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31 мая Четверг

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С 1 июня меняется время выхода и программа передач региональных блоков на «Радио России-Башкортостан»

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Холдинг ВГТРК на протяжении нескольких лет ведет планомерную работу по переходу на цифровое вещание. В состав первого мультиплекса — пакета общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов цифрового телевидения – вошли три радиостанции «Радио России», «Маяк» и«Вести ФМ». В 2017 году начались практические работы по включению первого мультиплекса в регионах. До конца 2018 года вещание региональных версий телерадиоканалов ВГТРК должно начаться во всех субъектах Российской Федерации. Филиал ВГТРК в Башкортостане одним из первых в стране осуществил техническое перевооружение теле- и радиостанций. Старейшее радио республики,преемник Всесоюзного радио — «Радио России-Башкортостан» в 2017 году отметило 90-летний юбилей и в качестве главного подарка получило возможность вещать вFM-диапазоне. Это позволило увеличить охват аудитории слушателей. Tolk-радиостанция, благодаря модернизации и оперативной реакции творческого коллектива, входит в десятку рейтинга республиканских радио.

С 1 июня региональные блоки «Радио России-Башкортостан» пойдут в эфир в еще более удобные для слушателей часы. Кроме того, у республиканского радио появилась возможность увеличить время национального вещания на языках народов, проживающих на территории Башкирии.В будние дни постоянные слушатели «Радио России-Башкортостан», начиная с 8 часов вечера, смогут принять участие в интерактивной молодежной программе «Дружеские встречи» с ди-джеем Фатихом, окунуться в мир вдохновения с Эльвирой Сафиной и Миляушой Идрисовой и поздравить своих родных и близких со знаменательными датами. В субботу в эфир «Радио России» возвращается легендарный «Театр у микрофона». С 13 до 14 и с 15 до 16 часов зазвучат голоса эпохи – легендарные актеры башкирского театра вновь встретятся с почитателями талантов. Информационные события семи дней найдут свое отражение в аналитической программе «Акценты недели» с Ришатом Миндияровым в воскресенье, в 13 часов 12 минут. Самую популярную сегодня программу «И в саду и в огороде» с Еленой Чистяковой можно будет прослушать дважды: в понедельник, в 17:25 и в воскресенье в 8:25. А ведущая программ на социальную тематику Наталья Санникова готовит сразу два новых проекта – «Земля Санниковой» — эфир во вторник в 13:25 и «Активный словарь»- четверг в 10:45. Останутся в новой сетке вещания и программы, которые на протяжении многих лет являются «визитной карточкой» «Радио России Башкортостан» — «Новый день» с 7 до 8 часов утра,«Между Волгой и Уралом», традиционные концерты башкирских и татарских исполнителей, новости на башкирском и русском языках, прогноз погоды.

«Радио России-Башкортостан», не смотря на преклонный по человеческим меркам возраст, не боится перемен и обещает слушателям новые знания, новые эмоции и уверенный прием на волне 89.5FM в Уфе.

Региональные блоки вещания «Радио России-Башкортостан» с 1 июня 2018 года:

Будни – 07:10 — 08:00, 10:45 – 11:00, 13:10 – 14:00, 15:45 – 16:00, 17:10 –18:00, 19:45 – 20:00, 20:10 — 21:00;

Суббота — 08:10 – 09:00, 11:10 – 12:00, 13:10 – 14:00, 15:10 – 16:00.

Воскресенье – 08:10 – 09:00, 10:10 – 11:00, 11:10 – 12:00, 13:10 – 14:00, 15:10 –16:00

Теги: «Радио России-Башкортостан»
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