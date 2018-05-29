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31 мая Четверг

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Сенатор Лилия Гумерова пригласила руководителя ОАО «РЖД» на празднование 100-летия Башкортостана

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике

Фото: пресс-служба Правительства РБ

Сенатор Лилия Гумерова пригласила руководителя ОАО «РЖД» на празднование 100-летия Башкортостана Фото: пресс-служба Правительства РБ

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

30 мая в Совете Федерации в рамках Дня российских железных дорог выступил генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров. Он рассказал об актуальных вопросах стратегии развития железнодорожного транспорта, в том числе ее региональной составляющей.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, сенатор от Республики Башкортостан Лилия Гумерова пригласила Олега Белозерова на празднование в 2019 году 100-летия республики, первой автономии в составе советской России. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Проект реконструкции уфимского железнодорожного вокзала вошёл в перечень 100 юбилейных объектов, – напомнила сенатор. – Хорошим подарком к юбилею стало бы долгожданное завершение реконструкции железнодорожного вокзала «Уфа»». ﻿
Также Лилия Гумерова сообщила, что в республике подготовлен ряд инвестпроектов к РЖД по поводу развития железнодорожного сообщения через так называемые «тупиковые станции».

﻿Башкортостан готов стать пилотным проектом РЖД по развитию путей сообщения, – пояснила сенатор. – Не секрет, что объем грузоперевозок в «тупиковых станциях» очень низок и близок к нулю. А, если, например, соединить сообщением два участка на Южно-Уральской железной дороге между Сибаем и Сарой в Оренбургской области или продлить пути от города Учалы, то это позволит значительно увеличить транспортно-промышленный потенциал не только башкирского Зауралья, но и всего Южного Урала.
Олег Белозеров принял приглашение посетить Башкортостан в дни празднования юбилея. По его словам, реконструкция уфимского вокзала сейчас проходит в четыреэтапа. Олег Белозеров подтвердил, что ОАО «РЖД» выполнит в утвержденные сроки свою часть обязательств по реконструкции вокзального комплекса.

Что же касается развития железных дорог в регионах, председатель правления ОАО «РЖД» признался, что часть подобных вопросов раньше оставалась без внимания со стороны руководства компании, и сообщил, что теперь технические вопросы анализируются на совместных координационных советах, чтобы выработать варианты практической реализации перспективных проектов.

Теги: 100-летие Башкортостана
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