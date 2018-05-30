Фото: автор



В Уфе первое заседание диалогового пространства Дискуссионной площадки им. Бекжана Калнура посвятили месяцу Рамазан и пользе поста Фото: автор

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе первое заседание Диалогового пространства Дискуссионной площадки им. Бекжана Калнура посвятили священному месяцу Рамазан, его значении для мусульман и о пользе поста (уразы). Организатором является молодежная общественная организация «Intellectual Path» («Интеллектуальный путь»).

Данным мероприятием дискуссионная площадка открыла новый формат своей работы. Ежемесячно при содействии и партнерстве гостиничного комплекса Атола будут проводиться в клубном формате тематические заседания с последующим свободным общением и обсуждением. Основной темой данных заседаний станут вопросы развития традиционного ислама, его ценностей и традиций. Уникальность данного проекта заключается в том, что принимать участие в заседаниях и обсуждениях будут не представители религиозных организаций, образовательных и научных учреждений, а простые жители республики, которые в свободном общении будут делиться своими впечатлениями, чувствами и эмоциями об исламе, правилами применения норм и принципов традиционного ислама в обыденной и повседневной жизни.

На первой встрече представителей различных общественных организаций, представителей мусульманского духовенства и простых горожан поднимались темы, актуальные для проходящего сейчас священного месяца Рамазан: его важности для мусульман, пользе и особенностях поста. Диетолог-нутрициолог Лиана Халиуллина рассказала о правильном питании во время уразы: как правильно разговляться после 19-часового сухого голодания, какие продукты помогают человеку сохранять энергию в течение длительного светового дня. Психолог Диния Нуриева поведала о духовном облике мусульманина, возможностях, которые открываются всем верующим в месяц Рамазан.

Как рассказал проректор Российского исламского университета, сопредседатель молодежной общественной организации «Интеллектуальный путь» Мурсаль Ахметов, такие дискуссионные площадки работают уже второй год. За это время поднимались самые различные темы: энергетика, интеграция, молодежная политика, взаимоотношения стран Центральной Азии.

«Диалоговое пространство дискуссионной площадки здесь на базе гостиницы Атола объединит мероприятия на темы традиционного ислама. Так, сегодняшний и другие семинары мы организуем по просьбе мусульман, для решения вопросов общения для нашей уммы, принятия каких-то программ, создания клубов по интересам. Основная цель таких встреч — решение задач, которые ставит перед нами молодежь. Согласно выработанной нами программе такие семинары станут регулярными. Планируем организовать «Клуб одиноких сердец» для знакомств мусульман, а также другие клубы по интересам».

Основной целью работы Диалогового пространства организаторы считают не продвижение ислама, как одной из ведущих религий мира, а поднятие культурного уровня населения, используя ценности и традиции традиционного ислама. Основными акцентами в данной деятельности определяются — формирование в обществе непримиримой позиции и отношения к любым проявлениям сепаратизма и экстремизма, повышение значения нравственных начал и моральных принципов существования современного общества, также поддержание и раскрытие национальных традиций в процессе понимания и осознания собственной национальной идентичности и развитие межнациональных отношений в духе мира и справедливости через принятие национальных и культурных особенностей.

К участию в Диалоговом пространстве будут приглашаться не только представители мусульманского сообщества республики, но и представители иных национальных, религиозных и культурных сообществ и объединений.

Справка. Международная молодежная общественная организация «Intellectual Path» — это неправительственное, негосударственное добровольное объединение граждан и общественных союзов, ассоциаций и движений стран Евразийского экономического сообщества. Целью ее деятельности является развитие интеграционных процессов в образовательной, научной и молодежной средах стран Евразийского экономического сообщества, ШОС и БРИКС.