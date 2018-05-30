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30 мая Среда

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Рустэм Хамитов поздравил победителей премии «Гражданская инициатива»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов поздравил победителей премии «Гражданская инициатива»

Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в церемонии награждения победителей регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива», которая состоялась в Башкирском академическом театре драмы имени М. Гафури.

Премия «Гражданская инициатива» учреждена Комитетом гражданских инициатив и Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив в 2013 году. Она направлена на поиск и поддержку гражданских лидеров, новых лиц современного российского общества.

Премия вручается ежегодно по 13 номинациям. Конкурс на её соискание проводится в два этапа: региональный и федеральный. В этом году по количеству поданных заявок Башкортостан вошёл в тройку регионов-лидеров.

В награждении лауреатов премии принял участие заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Комитета гражданских инициатив Юлий Гусман. С видеоприветствием к конкурсантам обратился председатель Комитета Алексей Кудрин.

– Этот проект прошёл уже 22 региона – от Читы до Калининграда – и доказал свою популярность. Сегодня он пришёл сюда, в Башкирию, – сказал Алексей Кудрин. – В этой церемонии участвуют более 120 проектов со всей Республики Башкортостан. И мы можем смело сказать, что здесь есть инициативные люди, которые хотят изменить мир к лучшему. Поэтому точно знаем, что сегодня не будет проигравших. Нам есть на кого равняться, и мы сегодня о них узнаем. Хочу поблагодарить руководство республики, которое помогает провести сегодняшнюю церемонию, журналистов, которые освещают этот праздник, и тех людей, которые заслуживают поддержки и поощрения.

– Эта идея важна со всех точек зрения, особенно сейчас, в достаточно сложное с точки зрения человеческой жизни время, переходное от одной формации к другой. Рыночная экономика – очень жёсткая, порой жестокая – определила для себя главным приоритетом прибыль и успех. Зачастую человек теряется, не находит себя, – сказал Рустэм Хамитов. – Но в то же время общество требует, чтобы были люди, которые объединяют вокруг себя других по принципу благородства, доброты, душевного тепла, уважения. И Национальная премия «Гражданская инициатива» ищет таких людей, такие коллективы, сообщества и, самое главное, находит.

Глава республики отметил, что более 120 общественных организаций представили на конкурс серьёзные, зрелые, глубокие работы с хорошими результатами и перспективами.

– Надеюсь, организаторы конкурса были приятно удивлены тому, что гражданская инициатива в республике цветёт пышным цветом, живёт, здравствует и развивается. Нам это очень приятно, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Сегодня на эту сцену поднимутся люди, которые действительно заслужили эту премию. Заслужили по-настоящему – своей работой, неравнодушием. Я очень благодарен за вашу работу. Мне приятно, что сегодня да и постоянно в своей работе я могу быть рядом с вами. Мы встречаемся, работаем, действуем вместе, понимаем друг друга. Тем, кто будет продолжать свою миссию, направленную на формирование и реализацию гражданских инициатив, желаю успехов. Знайте, что я всегда, в любой ситуации буду вам помогать. Очень горжусь вами, очень вас уважаю.

Теги: глава рб, гражданское общество, инициативы
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