Фото: автор













Мастера создали единственную в мире саблю имени башкирского генерала Шаймуратова Фото: автор

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Евгения Сюткина/.

В Златоусте создана единственная в мире сабля имени генерал-лейтенанта Минигали Шаймуратова. Её изготовили мастера златоустовской гравюры на металле на фабрике художественных изделий «Никон». Она представляет собой точную копию подзнамённой генеральской сабли образца 1940 года. В то время генералы принимали участие в парадах именно с таким оружием. Сабля изготовлена по ГОСТу, соблюдены все тонкости и нюансы. Клинок абсолютно идентичен оригиналу, а ножны художественно оформлены, тема оформления — жизнь генерала Шаймуратова.

«У меня много друзей в Уфе, в том числе директор Республиканского музея боевой славы Ильшат Утяев, — рассказывает директор златоустовской фабрики художественных изделий «Никон» Николай Новиков. — Однажды Ильшат Исламович рассказал мне о легендарном кавалерийском генерале Минигали Шаймуратове, которого очень почитают в Башкортостане, и предложил сделать саблю в память о нём. Я изучил материалы, понял, что это действительно легендарный человек, который достоин того, чтобы о нём слагали песни и ставили ему памятники. И решил, что саблю нужно сделать».

Прежде чем приступить к изготовлению, долго разрабатывали эскиз, искали в архивах техническую документацию. Автором эскиза сабли стал художник фабрики Алексей Павлючков. Сабля именно такая, какая предполагается ГОСТом 1940 года.

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