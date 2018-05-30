Фото: Саратовские авиалинии «Саратовские авиалинии» объявили о прекращении полетов: с 30 мая все рейсы отменены Фото: Саратовские авиалинии

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Компания «Саратовские авиалинии» объявила о полном прекращении полетов. С 30 мая все рейсы отменены, сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Возврат авиабилетов будет осуществляться в соответствии со статьей 8.2 «Порядок предъявления претензий Правил перевозчика», с которыми можно ознакомиться, перейдя по ссылке (вкладка ПАССАЖИРАМ, правила перевозчика). Телефон «Горячей линии»: 8-800-600-78-78.

Между тем, в настоящее время в Росавиации создан оперативный штаб по урегулированию кризисной ситуации, связанной с прекращением операционной деятельности АО «Саратовские авиалинии».

Также в Росавиации работает горячая линия +7(499)-231-63-88 для приема обращений от пассажиров АО «Саратовские авиалинии» и предоставления им информации о дальнейших действиях в связи с прекращением полетов указанной авиакомпании, сообщается на сайте ведомства.

С авиакомпаниями, являющимися дублерами на маршрутах АО «Саратовские авиалинии», Росавиацией ведется работа по передаче пассажиров с билетами этой авиакомпании для их перевозки в пункты постоянного пребывания или назначения. Наиболее востребованными маршрутами АО «Саратовские авиалинии» являются Москва – Саратов и Санкт-Петербург – Саратов.

Перевозки пассажиров АО «Саратовские авиалинии» на рейсах других авиаперевозчиков предлагается осуществлять до 13 июня включительно, так как в этот период в расчете на один рейс приходится наибольшее количество пассажиров с билетами. Общее количество пассажиров, имеющих билеты до указанной даты – около 8 700 человек.

Пассажирам, имеющим билеты с вылетом после указанной даты, рекомендуется обращаться в адрес авиакомпании или по месту приобретения билетов для возврата денежных средств. Но во избежание социальной напряженности пассажирам еще не начавшим свою поездку советуют сдавать приобретенные билеты на рейсы АО «Саратовские авиалинии».

К слову, АО «Саратовские авиалинии» планировали летом открыть прямые авиасообщения Уфа-Красноярск, Уфа-Ереван, Уфа-Геленджик.

Добавим, внеплановые проверки начались после крушения принадлежавшего компании Ан-148, выполнявшего рейс «Москва (Домодедово) – Орск». Самолет разбился 11 февраля через несколько минут после вылета. В результате погиб 71 человек.