Фото: Из открытых источников Во всемирный день без табака уфимцам помогут бросить курить Фото: Из открытых источников

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

О плюсах жизни без курения расскажут уфимцам 31 мая, когда весь мир будет отмечать День без табака. С 8 до 17 часов пройдет акция «День открытых дверей» кабинета, расположенного по адресу ул. 50 лет СССР,43.

«Если отказаться от курения, то уже через 20 минут пульс и артериальное давление человека возвращаются к норме, через 2 – 12 недель – улучшается кровообращение и дыхание, ходьба и бег становятся более легкими. Через пять лет на 50% снижается риск сердечного приступа, отступают хронические болезни», — объясняют специалисты.

Всю информацию можно получить по телефону: 8 (347) 237-51-61.

Напомним, сегодня в столице Башкирии работает антитабачный кабинет на базе Республиканского наркологического диспансера №1. Здесь желающие могут получить консультацию, разъяснение и медицинскую помощь в отказе от курения табака.