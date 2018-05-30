Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с заслуженным деятелем искусств России Юлием Гусманом Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, членом Комитета гражданских инициатив Юлием Гусманом. В Уфе он принимает участие в церемонии награждения победителей регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива».

В ходе встречи стороны обсудили вопросы общественно-политического развития республики, поддержки культурных проектов, общественных инициатив.

Напомним, что Комитет гражданских инициатив – это сообщество экспертов, объединившихся вокруг идеи модернизации страны и укрепления демократических институтов. С заявлением о его создании в 2012 году выступила инициативная группа российских политиков, экономистов, деятелей науки и культуры во главе с Алексеем Кудриным.

С 2017 года поддержку деятельности Комитета осуществляет Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив. Фонд является организатором и администратором научно-исследовательской, информационно-аналитической и консультативной работы Комитета.