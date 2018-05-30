Фото: Depositphotos.com Размер пособия на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет будет увеличен Фото: Depositphotos.com

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Размер пособия на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет планируют увеличить до конца 2018 года. Правда, сумма пока не определена, сообщают «Известия». В настоящее время мамы получают на детей этого возраста от работодателя чуть более 50 рублей в месяц, при этом сумма эта не менялась уже на протяжении более 20 лет.

«У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей, — сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин. — Вы помните, когда Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме (в апреле 2018-го. – ред.), сказал, что нужно определиться с этим пособием. Я думаю, что до конца этого года мы должны это поручение реализовать».

Размер выплат на детей от 1,5 до 3 лет должен соответствовать уровню пособия для ребенка до полутора лет, считает председатель центрального совета Национального родительского комитета Ирина Волынец. Это 40% от заработной платы матери перед декретом (но не более 24 536,57 рубля). А для малоимущих семей такая выплата должна быть не менее 10 тыс рублей. Эта сумма близка к прожиточному минимуму — 11 163 рубля.

Руководитель центра финансов социальной сферы НИФИ Олеся Феоктистова считает, что выплачивать пособия порядка 10 тыс рублей сможет не каждый работодатель, поэтому по ее мнению, новое пособие в размере прожиточного минимума необходимо установить только для малоимущих семей, а выплаты должно взять на себя государство.

Между тем, по данным Минтруда РБ, многодетным и малообеспеченным семьям, воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет выплачивается республиканская субсидия в размере 3 тысяч рублей. Свои меры поддержки есть и в муниципалитетах.